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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11149111501115111152
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 16:56

  cherchiltank написав:Ну да в забитому селі на тишу осіб гроші тільки від оренди паїв - там взагалі фермерів може не бути, села під Києвом інші - тут теплиці, продаж розсади
что мешает в забитом селе поставить теплицу? алкоголизм
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 17:10

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Ну да в забитому селі на тишу осіб гроші тільки від оренди паїв - там взагалі фермерів може не бути, села під Києвом інші - тут теплиці, продаж розсади
что мешает в забитом селе поставить теплицу? алкоголизм

Зрада влади , кумовство і зрада та заздрість до тих хто працює а не пиздить нє в себе...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 18:01

цена шок 666 524 грн

Продается домик, в центре Киева, метро Гидропарк.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SGjhw.html
Зображення

Beee купите под кантри отель)

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vitaliiangel
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  #<1 ... 11149111501115111152
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