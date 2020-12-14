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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 16:56
cherchiltank написав:
Ну да в забитому селі на тишу осіб гроші тільки від оренди паїв - там взагалі фермерів може не бути, села під Києвом інші - тут теплиці, продаж розсади
что мешает в забитом селе поставить теплицу? алкоголизм
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vitaliiangel
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Додано: Нед 13 сер, 2023 17:10
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Ну да в забитому селі на тишу осіб гроші тільки від оренди паїв - там взагалі фермерів може не бути, села під Києвом інші - тут теплиці, продаж розсади
что мешает в забитом селе поставить теплицу? алкоголизм
Зрада влади , кумовство і зрада та заздрість до тих хто працює а не пиздить нє в себе...
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Vadim_
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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