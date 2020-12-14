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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11149111501115111152
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 18:01

цена шок 666 524 грн

Продается домик, в центре Киева, метро Гидропарк.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SGjhw.html
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Beee купите под кантри отель)

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Там готовий бізнес з продажу палєт- треба брати)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а без шуток было б неплохо там сделать небольшую дачу с видом на правый берег.
там и в целом разделить остров на участки и распродать под частные дома, все равно тот гидропарк совершенно бесполезен, заполнен какими то сраными наливайками
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:34

У Києві в ДТП за пiв року загинули 56 людей, отримали травми 993 людини — це більше, ніж від ракетних обстрілів, із подивом констатує економіст Юрій Гайдай.

https://focus.ua/uk/opinions/585120-u-k ... na-dorogah
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:39

  smdtranz написав:а без шуток было б неплохо там сделать небольшую дачу с видом на правый берег.
там и в целом разделить остров на участки и распродать под частные дома, все равно тот гидропарк совершенно бесполезен, заполнен какими то сраными наливайками
я бы необитаемый остров напротив парка Наталка хапнул. Завёз бы туда экзотических зверей, слонов, зебр, обезьян. Сделал бы пляжи из белого песка, посадил пальмы и назвал бы Баунти.

А вы о чём мечтаете?
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разрешаю Beee реализовать мою идею.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:30

  Hotab написав:beee , там наче в на самому острові щось ковиряються. По проекту там багато чого буде.

Мост шуряют ударными темпами, на острове насыпали огромный пляж, рядом с пляжем укладывают брусчатку и заливают несколько небольших фундаментов. На пляже находится нельзя, попросили отчалить со строительного объекта, не удалось посмотреть как там дальше.
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