Beee купите под кантри отель)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 18:01
цена шок 666 524 грн
Продается домик, в центре Киева, метро Гидропарк.
Beee купите под кантри отель)
Додано: Нед 13 сер, 2023 19:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Там готовий бізнес з продажу палєт- треба брати)
Додано: Нед 13 сер, 2023 19:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а без шуток было б неплохо там сделать небольшую дачу с видом на правый берег.
там и в целом разделить остров на участки и распродать под частные дома, все равно тот гидропарк совершенно бесполезен, заполнен какими то сраными наливайками
Додано: Нед 13 сер, 2023 19:34
У Києві в ДТП за пiв року загинули 56 людей, отримали травми 993 людини — це більше, ніж від ракетних обстрілів, із подивом констатує економіст Юрій Гайдай.
Додано: Нед 13 сер, 2023 19:39
я бы необитаемый остров напротив парка Наталка хапнул. Завёз бы туда экзотических зверей, слонов, зебр, обезьян. Сделал бы пляжи из белого песка, посадил пальмы и назвал бы Баунти.
А вы о чём мечтаете?
разрешаю Beee реализовать мою идею.
Додано: Пон 14 сер, 2023 00:30
Мост шуряют ударными темпами, на острове насыпали огромный пляж, рядом с пляжем укладывают брусчатку и заливают несколько небольших фундаментов. На пляже находится нельзя, попросили отчалить со строительного объекта, не удалось посмотреть как там дальше.
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