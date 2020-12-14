RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11149111501115111152
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 18:01

цена шок 666 524 грн

Продается домик, в центре Киева, метро Гидропарк.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SGjhw.html
Зображення

Beee купите под кантри отель)

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 3129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Там готовий бізнес з продажу палєт- треба брати)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а без шуток было б неплохо там сделать небольшую дачу с видом на правый берег.
там и в целом разделить остров на участки и распродать под частные дома, все равно тот гидропарк совершенно бесполезен, заполнен какими то сраными наливайками
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 05.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:34

У Києві в ДТП за пiв року загинули 56 людей, отримали травми 993 людини — це більше, ніж від ракетних обстрілів, із подивом констатує економіст Юрій Гайдай.

https://focus.ua/uk/opinions/585120-u-k ... na-dorogah
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 3129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 19:39

  smdtranz написав:а без шуток было б неплохо там сделать небольшую дачу с видом на правый берег.
там и в целом разделить остров на участки и распродать под частные дома, все равно тот гидропарк совершенно бесполезен, заполнен какими то сраными наливайками
я бы необитаемый остров напротив парка Наталка хапнул. Завёз бы туда экзотических зверей, слонов, зебр, обезьян. Сделал бы пляжи из белого песка, посадил пальмы и назвал бы Баунти.

А вы о чём мечтаете?
Зображення


разрешаю Beee реализовать мою идею.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2181 раз.
Подякували: 3129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:30

  Hotab написав:beee , там наче в на самому острові щось ковиряються. По проекту там багато чого буде.

Мост шуряют ударными темпами, на острове насыпали огромный пляж, рядом с пляжем укладывают брусчатку и заливают несколько небольших фундаментов. На пляже находится нельзя, попросили отчалить со строительного объекта, не удалось посмотреть как там дальше.
hume
 
Повідомлень: 9161
З нами з: 27.12.12
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 04:23

  beee написав:Славутич 8% годовых $
Даже варшавский 7.5$
5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.
В принципе, закономерно.


Еще раз
ВЫ УЧИТЫВАЕТЕ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ДОХОДНОСТИ АМОРТИЗАЦИЮ И ИНФЛЯЦИЮ (даже того-же доллара)?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15247
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7888 раз.
Подякували: 4811 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 04:38

  hume написав:
  rjkz написав:
Это с учетом амортизации и инфляции, я надеюсь?

Зачем учитывать амортизацию нового дома? который 15 лет будет безпроблемным. Ремонт понятно, но зачем закладывать амортизацию нового дома..
С учётом амортизации ремонта тоже есть вопросы. Если вы контролировали рабочих, и не допустили серьезных косяков при ремонте (чтоб не пожелтело и не отвалилось раньше времени))очень сомневаюсь, что через 10 лет аренды придётся сильно вкладываться в обновление ремонта.


А я Вам скажу.
Если не принимать во внимание изменение самой цены на недвигу в целом, то после постройки дома, путь от новостроя к бабушатнику начинается сразу после сдачи.
Если Вы не собираетесь его перепродать через 3-5 лет, то скорей всего потеряете в цене. А если рядом построят более новый и более концептуальный, то потеряете еще больше.
Это что касается самого дома.
Теперь о ремонте.
После одних арендаторов мне пришлось потратиться примерно на 2 куе.
"Естественный износ". В основном мебель и ремонт техники. Но были и проблемы с обоями и паркетной доской, которые просто "подмарафетил". В остальном, ремонт 2008 года идет нормально, но морально устарел. За него не дадут как за свежий и модный ремонт. Хотя он и качественный.
Несколько лет назад кое что из некогда купленной новой мобели после тех арендаторов опять "сдохло". Я предложил арендаторам самим купить то, что им нравится. Они купили. Но кто-то может и съехать.
Фактически, если опустить фактор возможного роста цен на объект, то с учетом амортизации дома и ремонта, а также инфляции самого доллара...я думаю, что физическое золото лучше сохранит капитал, хотя ничего в этом не понимаю.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15247
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7888 раз.
Подякували: 4811 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 11149111501115111152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2413, 2414, 2415
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24141 16211308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 сер, 2023 00:21
Hotab
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309511
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5815
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.