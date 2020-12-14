Beee купите под кантри отель)
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Додано: Нед 13 сер, 2023 18:01
цена шок 666 524 грн
Продается домик, в центре Киева, метро Гидропарк.
Beee купите под кантри отель)
Додано: Нед 13 сер, 2023 19:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Там готовий бізнес з продажу палєт- треба брати)
Додано: Нед 13 сер, 2023 19:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а без шуток было б неплохо там сделать небольшую дачу с видом на правый берег.
там и в целом разделить остров на участки и распродать под частные дома, все равно тот гидропарк совершенно бесполезен, заполнен какими то сраными наливайками
Додано: Нед 13 сер, 2023 19:34
У Києві в ДТП за пiв року загинули 56 людей, отримали травми 993 людини — це більше, ніж від ракетних обстрілів, із подивом констатує економіст Юрій Гайдай.
Додано: Нед 13 сер, 2023 19:39
я бы необитаемый остров напротив парка Наталка хапнул. Завёз бы туда экзотических зверей, слонов, зебр, обезьян. Сделал бы пляжи из белого песка, посадил пальмы и назвал бы Баунти.
А вы о чём мечтаете?
разрешаю Beee реализовать мою идею.
Додано: Пон 14 сер, 2023 00:30
Мост шуряют ударными темпами, на острове насыпали огромный пляж, рядом с пляжем укладывают брусчатку и заливают несколько небольших фундаментов. На пляже находится нельзя, попросили отчалить со строительного объекта, не удалось посмотреть как там дальше.
Додано: Пон 14 сер, 2023 04:23
Додано: Пон 14 сер, 2023 04:38
А я Вам скажу.
Если не принимать во внимание изменение самой цены на недвигу в целом, то после постройки дома, путь от новостроя к бабушатнику начинается сразу после сдачи.
Если Вы не собираетесь его перепродать через 3-5 лет, то скорей всего потеряете в цене. А если рядом построят более новый и более концептуальный, то потеряете еще больше.
Это что касается самого дома.
Теперь о ремонте.
После одних арендаторов мне пришлось потратиться примерно на 2 куе.
"Естественный износ". В основном мебель и ремонт техники. Но были и проблемы с обоями и паркетной доской, которые просто "подмарафетил". В остальном, ремонт 2008 года идет нормально, но морально устарел. За него не дадут как за свежий и модный ремонт. Хотя он и качественный.
Несколько лет назад кое что из некогда купленной новой мобели после тех арендаторов опять "сдохло". Я предложил арендаторам самим купить то, что им нравится. Они купили. Но кто-то может и съехать.
Фактически, если опустить фактор возможного роста цен на объект, то с учетом амортизации дома и ремонта, а также инфляции самого доллара...я думаю, что физическое золото лучше сохранит капитал, хотя ничего в этом не понимаю.
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