Додано: Пон 14 сер, 2023 04:38

hume написав: rjkz написав:

Это с учетом амортизации и инфляции, я надеюсь? Это с учетом амортизации и инфляции, я надеюсь?

Зачем учитывать амортизацию нового дома? который 15 лет будет безпроблемным. Ремонт понятно, но зачем закладывать амортизацию нового дома..

С учётом амортизации ремонта тоже есть вопросы. Если вы контролировали рабочих, и не допустили серьезных косяков при ремонте (чтоб не пожелтело и не отвалилось раньше времени))очень сомневаюсь, что через 10 лет аренды придётся сильно вкладываться в обновление ремонта. Зачем учитывать амортизацию нового дома? который 15 лет будет безпроблемным. Ремонт понятно, но зачем закладывать амортизацию нового дома..С учётом амортизации ремонта тоже есть вопросы. Если вы контролировали рабочих, и не допустили серьезных косяков при ремонте (чтоб не пожелтело и не отвалилось раньше времени))очень сомневаюсь, что через 10 лет аренды придётся сильно вкладываться в обновление ремонта.

А я Вам скажу.Если не принимать во внимание изменение самой цены на недвигу в целом, то после постройки дома, путь от новостроя к бабушатнику начинается сразу после сдачи.Если Вы не собираетесь его перепродать через 3-5 лет, то скорей всего потеряете в цене. А если рядом построят более новый и более концептуальный, то потеряете еще больше.Это что касается самого дома.Теперь о ремонте.После одних арендаторов мне пришлось потратиться примерно на 2 куе."Естественный износ". В основном мебель и ремонт техники. Но были и проблемы с обоями и паркетной доской, которые просто "подмарафетил". В остальном, ремонт 2008 года идет нормально, но морально устарел. За него не дадут как за свежий и модный ремонт. Хотя он и качественный.Несколько лет назад кое что из некогда купленной новой мобели после тех арендаторов опять "сдохло". Я предложил арендаторам самим купить то, что им нравится. Они купили. Но кто-то может и съехать.Фактически, если опустить фактор возможного роста цен на объект, то с учетом амортизации дома и ремонта, а также...я думаю, что физическое золото лучше сохранит капитал, хотя ничего в этом не понимаю.