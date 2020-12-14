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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 сер, 2023 11:43
cherchiltank написав: rjkz написав: beee написав:
Славутич 8% годовых $
Даже варшавский 7.5$
5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.
В принципе, закономерно.
Еще раз
ВЫ УЧИТЫВАЕТЕ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ДОХОДНОСТИ АМОРТИЗАЦИЮ И ИНФЛЯЦИЮ
(даже того-же доллара)?
Звісно ні - але це правильно - бо інфляція вона різна може бути, а амортизація за перші 10-20 років незначна якщо це не сарай
Ага. А годы мои кто вернёт? А молодость?
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