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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11150111511115211153
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 11:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Славутич 8% годовых $
Даже варшавский 7.5$
5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.
В принципе, закономерно.


Еще раз
ВЫ УЧИТЫВАЕТЕ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ДОХОДНОСТИ АМОРТИЗАЦИЮ И ИНФЛЯЦИЮ (даже того-же доллара)?

Звісно ні - але це правильно - бо інфляція вона різна може бути, а амортизація за перші 10-20 років незначна якщо це не сарай
Ага. А годы мои кто вернёт? А молодость?
beee
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