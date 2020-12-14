Beee купите под кантри отель)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 сер, 2023 18:01
цена шок 666 524 грн
Продается домик, в центре Киева, метро Гидропарк.
Beee купите под кантри отель)
Додано: Нед 13 сер, 2023 19:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Там готовий бізнес з продажу палєт- треба брати)
Додано: Нед 13 сер, 2023 19:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а без шуток было б неплохо там сделать небольшую дачу с видом на правый берег.
там и в целом разделить остров на участки и распродать под частные дома, все равно тот гидропарк совершенно бесполезен, заполнен какими то сраными наливайками
Додано: Пон 14 сер, 2023 00:30
Мост шуряют ударными темпами, на острове насыпали огромный пляж, рядом с пляжем укладывают брусчатку и заливают несколько небольших фундаментов. На пляже находится нельзя, попросили отчалить со строительного объекта, не удалось посмотреть как там дальше.
Додано: Пон 14 сер, 2023 04:23
Додано: Пон 14 сер, 2023 04:38
А я Вам скажу.
Если не принимать во внимание изменение самой цены на недвигу в целом, то после постройки дома, путь от новостроя к бабушатнику начинается сразу после сдачи.
Если Вы не собираетесь его перепродать через 3-5 лет, то скорей всего потеряете в цене. А если рядом построят более новый и более концептуальный, то потеряете еще больше.
Это что касается самого дома.
Теперь о ремонте.
После одних арендаторов мне пришлось потратиться примерно на 2 куе.
"Естественный износ". В основном мебель и ремонт техники. Но были и проблемы с обоями и паркетной доской, которые просто "подмарафетил". В остальном, ремонт 2008 года идет нормально, но морально устарел. За него не дадут как за свежий и модный ремонт. Хотя он и качественный.
Несколько лет назад кое что из некогда купленной новой мобели после тех арендаторов опять "сдохло". Я предложил арендаторам самим купить то, что им нравится. Они купили. Но кто-то может и съехать.
Фактически, если опустить фактор возможного роста цен на объект, то с учетом амортизации дома и ремонта, а также инфляции самого доллара...я думаю, что физическое золото лучше сохранит капитал, хотя ничего в этом не понимаю.
Додано: Пон 14 сер, 2023 09:45
Додано: Пон 14 сер, 2023 10:48
Звісно ні - але це правильно - бо інфляція вона різна може бути, а амортизація за перші 10-20 років незначна якщо це не сарай
Додано: Пон 14 сер, 2023 11:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ага. А годы мои кто вернёт? А молодость?
Додано: Пон 14 сер, 2023 17:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Спортлайф на троещині купив мега великий дизель генератор і дуже помпезно заявляє усім новим клієнтам , що цієї зими навіть фени будуть працювати. У кого сумніви щодо здорожчання нерухомості в Києві??? коли бізнес вкладає в бсп процеси великі гроші... 100% до дорожаю!!! (Сарказм) Ще біля будинку помітив у фори здоровенний генератор виробництва Туреччини. Всю зиму ця точка майже не працювала. "Думайте!", - як казав Порошенко у виборчій кампанії .
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