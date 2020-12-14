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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:31
Щас бизнес нужно уже не для людей делать, а для собак етить.
Это мода такая собак вместо детей заводить. Полный Славутич девчонок и "мальчишек" (с бородой) с собачками. Просыпаются в 11, берут большую чашку кофе и бродят с пудельками, как зомби
Хотя в прошлое воскресенье поехал на озеро по Обуховской - тысячи машин. Море людей. Такого количества я не видел на пляже при совке. Вчера в парке дружбы народов, не меньше было
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:30
beee написав:
Хотя в прошлое воскресенье поехал на озеро по Обуховской - тысячи машин. Море людей. Такого количества я не видел на пляже при совке. Вчера в парке дружбы народов, не меньше было
Надіюсь - ТЦК нас тут читають
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