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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11150111511115211153
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:Продается домик, в центре Киева, метро Гидропарк.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SGjhw.html
Зображення

Beee купите под кантри отель)

Зображення
Щас бизнес нужно уже не для людей делать, а для собак етить.
Это мода такая собак вместо детей заводить. Полный Славутич девчонок и "мальчишек" (с бородой) с собачками. Просыпаются в 11, берут большую чашку кофе и бродят с пудельками, как зомби

Хотя в прошлое воскресенье поехал на озеро по Обуховской - тысячи машин. Море людей. Такого количества я не видел на пляже при совке. Вчера в парке дружбы народов, не меньше было
beee
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:30

А тим часом Успіх чекає на підміну/демобілізацію))

  beee написав:Хотя в прошлое воскресенье поехал на озеро по Обуховской - тысячи машин. Море людей. Такого количества я не видел на пляже при совке. Вчера в парке дружбы народов, не меньше было
Надіюсь - ТЦК нас тут читають :D
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