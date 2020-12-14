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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11150111511115211153
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:Продается домик, в центре Киева, метро Гидропарк.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SGjhw.html
Зображення

Beee купите под кантри отель)

Зображення
Щас бизнес нужно уже не для людей делать, а для собак етить.
Это мода такая собак вместо детей заводить. Полный Славутич девчонок и "мальчишек" (с бородой) с собачками. Просыпаются в 11, берут большую чашку кофе и бродят с пудельками, как зомби

Хотя в прошлое воскресенье поехал на озеро по Обуховской - тысячи машин. Море людей. Такого количества я не видел на пляже при совке. Вчера в парке дружбы народов, не меньше было
beee
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:30

А тим часом Успіх чекає на підміну/демобілізацію))

  beee написав:Хотя в прошлое воскресенье поехал на озеро по Обуховской - тысячи машин. Море людей. Такого количества я не видел на пляже при совке. Вчера в парке дружбы народов, не меньше было
Надіюсь - ТЦК нас тут читають :D
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:57

  beee написав:Щас бизнес нужно уже не для людей делать, а для собак етить.
в будущем будут только такие собаки
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 20:38

  Успіх написав:
  beee написав:Хотя в прошлое воскресенье поехал на озеро по Обуховской - тысячи машин. Море людей. Такого количества я не видел на пляже при совке. Вчера в парке дружбы народов, не меньше было
Надіюсь - ТЦК нас тут читають :D

То всі заброньовані, бо знайомим що не підходять по здоров'ю (реально) вже 5 раз давали повістки (з комісією перший раз). ТСЦК вже у відчаї, нема кого брать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 20:40

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Щас бизнес нужно уже не для людей делать, а для собак етить.
в будущем будут только такие собаки

І, напевно, такі ж жінки будуть☝️))
Підійшов до такої жінки - вставив їй... в її юсб-роз'єм свій шнур і... наче сексом позаймався :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 20:43

Війну на паузу? ;)

  BIGor написав:вже у відчаї, нема кого брать
І шо будемо робитЬ?
Я б радив набирати з інших небагатих країн))
А ви що запропонуєте?
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 20:46

  Успіх написав:Підійшов до такої жінки - вставив їй... в її юсб-роз'єм свій шнур і... наче сексом позаймався
про шлем виртуальной реальности слышал? я был на тестдрайве какого то модного дорогого, в его виртуальном мире мы плыли на лодке мимо экзотической природы, ощущения на 70-80% близкие к реальным. Намного правдоподобнее разных стереокинотеатров. За "юсб коннект" не знаю, а туризм эти шлемы точно убьют. сидишь себе дома в джакузи и все видишь, локации, прекрасные и не очень.

Рылам удобно недвижимость показывать. Переслал файл, клиент загрузил его в шлём и всё увидел.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 21:00

  Успіх написав:
  BIGor написав:вже у відчаї, нема кого брать
І шо будемо робитЬ?
Я б радив набирати з інших небагатих країн))
А ви що запропонуєте?

Сучасні війни не виграються натовпом людей. 5 клас історії, почитайте про Олександра Македонського чи Древній Рим.
Якщо серйозно, треба виготовляти подарунки росіянам типу "Шахід". НБУ кожен тиждень зливає 300-400 млн. доларів західної допомоги. Найкращий і найдорожчий верстат коштує 1 млн. долл - для авіа галузі. Компоненти "Шахіда" 20 тис. доларів. І от співставте 300-400 млн. долл в тиждень і 20 тис. собівартість.
BIGor
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  #<1 ... 11150111511115211153
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