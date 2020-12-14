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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:31
Щас бизнес нужно уже не для людей делать, а для собак етить.
Это мода такая собак вместо детей заводить. Полный Славутич девчонок и "мальчишек" (с бородой) с собачками. Просыпаются в 11, берут большую чашку кофе и бродят с пудельками, как зомби
Хотя в прошлое воскресенье поехал на озеро по Обуховской - тысячи машин. Море людей. Такого количества я не видел на пляже при совке. Вчера в парке дружбы народов, не меньше было
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beee
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:30
beee написав:
Хотя в прошлое воскресенье поехал на озеро по Обуховской - тысячи машин. Море людей. Такого количества я не видел на пляже при совке. Вчера в парке дружбы народов, не меньше было
Надіюсь - ТЦК нас тут читають
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:57
beee написав:
Щас бизнес нужно уже не для людей делать, а для собак етить.
в будущем будут только такие собаки
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vitaliiangel
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Додано: Пон 14 сер, 2023 20:38
Успіх написав: beee написав:
Хотя в прошлое воскресенье поехал на озеро по Обуховской - тысячи машин. Море людей. Такого количества я не видел на пляже при совке. Вчера в парке дружбы народов, не меньше было
Надіюсь - ТЦК нас тут читають
То всі заброньовані, бо знайомим що не підходять по здоров'ю (реально) вже 5 раз давали повістки (з комісією перший раз). ТСЦК вже у відчаї, нема кого брать.
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BIGor
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Додано: Пон 14 сер, 2023 20:40
vitaliiangel написав: beee написав:
Щас бизнес нужно уже не для людей делать, а для собак етить.
в будущем будут только такие собаки
І, напевно, такі ж жінки будуть☝️))
Підійшов до такої жінки - вставив їй... в її юсб-роз'єм свій шнур і... наче сексом позаймався
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Додано: Пон 14 сер, 2023 20:43
BIGor написав:
вже у відчаї, нема кого брать
І шо будемо робитЬ?
Я б радив набирати з інших небагатих країн))
А ви що запропонуєте?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 20:46
Успіх написав:
Підійшов до такої жінки - вставив їй... в її юсб-роз'єм свій шнур і... наче сексом позаймався
про шлем виртуальной реальности слышал? я был на тестдрайве какого то модного дорогого, в его виртуальном мире мы плыли на лодке мимо экзотической природы, ощущения на 70-80% близкие к реальным. Намного правдоподобнее разных стереокинотеатров. За "юсб коннект" не знаю, а туризм эти шлемы точно убьют. сидишь себе дома в джакузи и все видишь, локации, прекрасные и не очень.
Рылам удобно недвижимость показывать. Переслал файл, клиент загрузил его в шлём и всё увидел.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:00
Успіх написав: BIGor написав:
вже у відчаї, нема кого брать
І шо будемо робитЬ?
Я б радив набирати з інших небагатих країн))
А ви що запропонуєте?
Сучасні війни не виграються натовпом людей. 5 клас історії, почитайте про Олександра Македонського чи Древній Рим.
Якщо серйозно, треба виготовляти подарунки росіянам типу "Шахід". НБУ кожен тиждень зливає 300-400 млн. доларів західної допомоги. Найкращий і найдорожчий верстат коштує 1 млн. долл - для авіа галузі. Компоненти "Шахіда" 20 тис. доларів. І от співставте 300-400 млн. долл в тиждень і 20 тис. собівартість.
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BIGor
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