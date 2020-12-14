|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:31
Щас бизнес нужно уже не для людей делать, а для собак етить.
Это мода такая собак вместо детей заводить. Полный Славутич девчонок и "мальчишек" (с бородой) с собачками. Просыпаются в 11, берут большую чашку кофе и бродят с пудельками, как зомби
Хотя в прошлое воскресенье поехал на озеро по Обуховской - тысячи машин. Море людей. Такого количества я не видел на пляже при совке. Вчера в парке дружбы народов, не меньше было
-
beee
-
-
- Повідомлень: 888
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 22:29
Успіх написав: BIGor написав:
вже у відчаї, нема кого брать
І шо будемо робитЬ?
Я б радив набирати з інших небагатих країн))
А ви що запропонуєте?
Нужна мотивация. Нужна реальная реформа этих центров. Об этом говорят специалисты, не я
-
beee
-
-
- Повідомлень: 888
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 05:51
vitaliiangel написав:Bolt
попробуйте на кусочке полуматовый лак для яхт прямо сверху на глянец. сразу другой вид. этот лак не то что обувью, гвоздем не поцарапать. И к воде он больше других устойчив.
Вы сейчас человека в раковый центр отправляете.
Уверены в своей компетенции?
ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
Есть еще идиоты, которые этим лаком детские кроватки вскрывают.
Страна советов.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15251
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7891 раз.
- Подякували: 4813 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 15 сер, 2023 05:58
vitaliiangel написав: rjkz написав:
После одних арендаторов мне пришлось потратиться примерно на 2 куе.
за 2куе сейчас можно переклеить обои, заменить технику и столярку (кроме окон).
Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете.
Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15251
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7891 раз.
- Подякували: 4813 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 15 сер, 2023 06:14
cherchiltank написав: rjkz написав: beee написав:
Славутич 8% годовых $
Даже варшавский 7.5$
5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.
В принципе, закономерно.
Еще раз
ВЫ УЧИТЫВАЕТЕ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ДОХОДНОСТИ АМОРТИЗАЦИЮ И ИНФЛЯЦИЮ
(даже того-же доллара)?
Звісно ні - але це правильно - бо інфляція вона різна може бути, а амортизація за перші 10-20 років незначна якщо це не сарай
Как раз в сарае амортизация стремиться к нулю.
Знакомый сдает с 90-х наследственную хату на Борщаге.
Он даже ковролин там постелил после того, как его сняли и выбросили на работе с офиса.
После арендаторов веником подмел и все.
За скоро 30 лет только окна поменял и стиралку поставил.
ФСЕ.
А инфляция доллара, реальная, а не CPI В ШТАТАХ (ГДЕ ОНА НИЖЕ,ЧЕМ В ОСТАЛЬНОМ МИРЕ, обычно) за пару предпоследних лет была выше 20%.
В этом году надеятся, опять таки CPI, а не инфляцию, загнать в менее 10% (х., получится, судя по всему. Сосед телеками торгует, говорит, недавно второй раз в этом году на 20% подняли прайс. Знакомые машину покупали...мама дорогая...%% 25 к доковидным ценам МИНИМУМ... В США!!! и Это на фоне таких закручиваний гаек ФЕДом, что целые отрасли в нокауте - грузоперевозки, недвижимость среди них, еле банки не посыпались. )
А вы тут все с умным видом рассуждаете о доходности в 5-8% годовых в долларе.
Да федеральные бонды даже под почти 7% можно было еще весной купить.
А это на секундочку не ОВГЗ. Это под гарантии правительства США. И они декларируются как компенсирующие инфляцию. С дохода по ним даже налоги не начисляются.
НУ?
Давайте так, Я - ПРОФАН в драгметаллах. Тут на ветке есть кто-то, кто разбирается в этом? Может кто-то сопоставить сдачу в аренду под "5-8% годовых в долларе" с владением золотом/платиной и тд? Самому интересно.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15251
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7891 раз.
- Подякували: 4813 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 15 сер, 2023 07:05
vitaliiangel написав: Vadim_ написав:
Вы в курсе сколько стоит под ключь НАСТОЯЩИЙ паркетный дубовый пол?
нет не в курсе. у меня паркет из граба, сам ложил перед войной. Ясень тоже нравится и пилится он кстати легче. Если кто будет выбирать, берите ясень.
Bolt написав:
Когда, я буду делать капитальный ремонт той квартиры будет выброшено і заменено все, кроме паркета.
ничего на свете лучше нету, чем пол из дубового паркета..
Ти не повіриш, в багатьох києвських хрущовках - підлога паркет, бук або дуб. Після реставрації - вельми пристойно.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23317
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1571 раз.
- Подякували: 2483 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 07:29
rjkz
Золото в начале 2019 стоило порядка 38-40 баксов грамм, на момент начала ковида выросло до примерно 60-62 и колеблется в пределах 57-64 до сих пор.
рынок есть, продать и купить не проблема, если заниматься этим профессионально.
в Украине цена +2 долл грамм к бирже последние гдето полгода, это уникальная ситуация, такого никогда не было. внутренние «месторождения» истощаются, а вот ювелирка работает кое как.
завозят слитки из Турции и лом из Европы и тут перерабатывают в чистое.
серебро идет в районе биржи плюс минус, рынок есть.
сейчас 730-780 долл кг уже длительное время, иногда с провалами и ниже.
колебания биржи сглаживаются внутренним спросом, при подходе биржи к верхним нраницам диапазона продаётся с дисконтом, при похоже к нижним — с премией.
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24134
|16212340
|
Пон 14 сер, 2023 10:57
Bolt
|
|1211
|5309523
|
|
|3
|5815
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|