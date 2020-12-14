Вы сейчас человека в раковый центр отправляете.
Уверены в своей компетенции?
ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
Есть еще идиоты, которые этим лаком детские кроватки вскрывают.
Страна советов.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 05:51
Вы сейчас человека в раковый центр отправляете.
Уверены в своей компетенции?
ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
Есть еще идиоты, которые этим лаком детские кроватки вскрывают.
Страна советов.
Додано: Вів 15 сер, 2023 05:58
Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете.
Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться.
Додано: Вів 15 сер, 2023 06:14
Как раз в сарае амортизация стремиться к нулю.
Знакомый сдает с 90-х наследственную хату на Борщаге.
Он даже ковролин там постелил после того, как его сняли и выбросили на работе с офиса.
После арендаторов веником подмел и все.
За скоро 30 лет только окна поменял и стиралку поставил.
ФСЕ.
А инфляция доллара, реальная, а не CPI В ШТАТАХ (ГДЕ ОНА НИЖЕ,ЧЕМ В ОСТАЛЬНОМ МИРЕ, обычно) за пару предпоследних лет была выше 20%.
В этом году надеятся, опять таки CPI, а не инфляцию, загнать в менее 10% (х., получится, судя по всему. Сосед телеками торгует, говорит, недавно второй раз в этом году на 20% подняли прайс. Знакомые машину покупали...мама дорогая...%% 25 к доковидным ценам МИНИМУМ... В США!!! и Это на фоне таких закручиваний гаек ФЕДом, что целые отрасли в нокауте - грузоперевозки, недвижимость среди них, еле банки не посыпались. )
А вы тут все с умным видом рассуждаете о доходности в 5-8% годовых в долларе.
Да федеральные бонды даже под почти 7% можно было еще весной купить.
А это на секундочку не ОВГЗ. Это под гарантии правительства США. И они декларируются как компенсирующие инфляцию. С дохода по ним даже налоги не начисляются.
НУ?
Давайте так, Я - ПРОФАН в драгметаллах. Тут на ветке есть кто-то, кто разбирается в этом? Может кто-то сопоставить сдачу в аренду под "5-8% годовых в долларе" с владением золотом/платиной и тд? Самому интересно.
Додано: Вів 15 сер, 2023 07:05
Ти не повіриш, в багатьох києвських хрущовках - підлога паркет, бук або дуб. Після реставрації - вельми пристойно.
Додано: Вів 15 сер, 2023 10:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Предлагают 2 КамАЗа арбузов за хату. Отдавать? Или просить золотом?
Додано: Вів 15 сер, 2023 10:13
я про вас многое понял уже давно. всё должно быть по вашему и никак иначе. Паркет как я положил так он и лежит. Но сделано конечно неправильно без вашей консультации. ваше окружение вас видимо не ценит, если вы так примитивно самоутверждаетесь на форумах, типа вы один здесь в чём то шарите, а остальные должны записываться к вам на консультацию..
а если погуглить?
про лаки без Толуола и Ксилола вы конечно не слышали?
Додано: Вів 15 сер, 2023 12:09
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