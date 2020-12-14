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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11150111511115211153
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 05:51

  vitaliiangel написав:Bolt попробуйте на кусочке полуматовый лак для яхт прямо сверху на глянец. сразу другой вид. этот лак не то что обувью, гвоздем не поцарапать. И к воде он больше других устойчив.


Вы сейчас человека в раковый центр отправляете.
Уверены в своей компетенции?
ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
Есть еще идиоты, которые этим лаком детские кроватки вскрывают.

Страна советов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 05:58

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:После одних арендаторов мне пришлось потратиться примерно на 2 куе.
за 2куе сейчас можно переклеить обои, заменить технику и столярку (кроме окон).


Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете.
Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 06:14

  cherchiltank написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Славутич 8% годовых $
Даже варшавский 7.5$
5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость.
В принципе, закономерно.


Еще раз
ВЫ УЧИТЫВАЕТЕ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ДОХОДНОСТИ АМОРТИЗАЦИЮ И ИНФЛЯЦИЮ (даже того-же доллара)?

Звісно ні - але це правильно - бо інфляція вона різна може бути, а амортизація за перші 10-20 років незначна якщо це не сарай


Как раз в сарае амортизация стремиться к нулю.
Знакомый сдает с 90-х наследственную хату на Борщаге.
Он даже ковролин там постелил после того, как его сняли и выбросили на работе с офиса.
После арендаторов веником подмел и все.
За скоро 30 лет только окна поменял и стиралку поставил.
ФСЕ.
А инфляция доллара, реальная, а не CPI В ШТАТАХ (ГДЕ ОНА НИЖЕ,ЧЕМ В ОСТАЛЬНОМ МИРЕ, обычно) за пару предпоследних лет была выше 20%.
В этом году надеятся, опять таки CPI, а не инфляцию, загнать в менее 10% (х., получится, судя по всему. Сосед телеками торгует, говорит, недавно второй раз в этом году на 20% подняли прайс. Знакомые машину покупали...мама дорогая...%% 25 к доковидным ценам МИНИМУМ... В США!!! и Это на фоне таких закручиваний гаек ФЕДом, что целые отрасли в нокауте - грузоперевозки, недвижимость среди них, еле банки не посыпались. )
А вы тут все с умным видом рассуждаете о доходности в 5-8% годовых в долларе.
Да федеральные бонды даже под почти 7% можно было еще весной купить.
А это на секундочку не ОВГЗ. Это под гарантии правительства США. И они декларируются как компенсирующие инфляцию. С дохода по ним даже налоги не начисляются.
НУ?
Давайте так, Я - ПРОФАН в драгметаллах. Тут на ветке есть кто-то, кто разбирается в этом? Может кто-то сопоставить сдачу в аренду под "5-8% годовых в долларе" с владением золотом/платиной и тд? Самому интересно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 07:05

  vitaliiangel написав:
  Vadim_ написав:Вы в курсе сколько стоит под ключь НАСТОЯЩИЙ паркетный дубовый пол?
нет не в курсе. у меня паркет из граба, сам ложил перед войной. Ясень тоже нравится и пилится он кстати легче. Если кто будет выбирать, берите ясень.
  Bolt написав:Когда, я буду делать капитальный ремонт той квартиры будет выброшено і заменено все, кроме паркета.
ничего на свете лучше нету, чем пол из дубового паркета..

Ти не повіриш, в багатьох києвських хрущовках - підлога паркет, бук або дуб. Після реставрації - вельми пристойно.
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Предлагают 2 КамАЗа арбузов за хату. Отдавать? Или просить золотом?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:13

  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:После одних арендаторов мне пришлось потратиться примерно на 2 куе.
за 2куе сейчас можно переклеить обои, заменить технику и столярку (кроме окон).


Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете.
Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться.

я про вас многое понял уже давно. всё должно быть по вашему и никак иначе. Паркет как я положил так он и лежит. Но сделано конечно неправильно без вашей консультации. ваше окружение вас видимо не ценит, если вы так примитивно самоутверждаетесь на форумах, типа вы один здесь в чём то шарите, а остальные должны записываться к вам на консультацию..
  rjkz написав:ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

а если погуглить?
про лаки без Толуола и Ксилола вы конечно не слышали?
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 12:09

  beee написав:Предлагают 2 КамАЗа арбузов за хату. Отдавать? Или просить золотом?

Головне не сріблом. За останні років 15 воно як мінімум не подорожчало)
gonchik74
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