Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliiangel написав:Bolt попробуйте на кусочке полуматовый лак для яхт прямо сверху на глянец. сразу другой вид. этот лак не то что обувью, гвоздем не поцарапать. И к воде он больше других устойчив.
Вы сейчас человека в раковый центр отправляете. Уверены в своей компетенции? ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. Есть еще идиоты, которые этим лаком детские кроватки вскрывают.
beee написав:Славутич 8% годовых $ Даже варшавский 7.5$ 5% будет через 20 лет с учётом амортизации, когда хата станет старой, как хрущ. Но тогда недвига вернёт полную стоимость. В принципе, закономерно.
Еще раз ВЫ УЧИТЫВАЕТЕ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ДОХОДНОСТИ АМОРТИЗАЦИЮ И ИНФЛЯЦИЮ (даже того-же доллара)?
Звісно ні - але це правильно - бо інфляція вона різна може бути, а амортизація за перші 10-20 років незначна якщо це не сарай
Как раз в сарае амортизация стремиться к нулю. Знакомый сдает с 90-х наследственную хату на Борщаге. Он даже ковролин там постелил после того, как его сняли и выбросили на работе с офиса. После арендаторов веником подмел и все. За скоро 30 лет только окна поменял и стиралку поставил. ФСЕ. А инфляция доллара, реальная, а не CPI В ШТАТАХ (ГДЕ ОНА НИЖЕ,ЧЕМ В ОСТАЛЬНОМ МИРЕ, обычно) за пару предпоследних лет была выше 20%. В этом году надеятся, опять таки CPI, а не инфляцию, загнать в менее 10% (х., получится, судя по всему. Сосед телеками торгует, говорит, недавно второй раз в этом году на 20% подняли прайс. Знакомые машину покупали...мама дорогая...%% 25 к доковидным ценам МИНИМУМ... В США!!! и Это на фоне таких закручиваний гаек ФЕДом, что целые отрасли в нокауте - грузоперевозки, недвижимость среди них, еле банки не посыпались. ) А вы тут все с умным видом рассуждаете о доходности в 5-8% годовых в долларе. Да федеральные бонды даже под почти 7% можно было еще весной купить. А это на секундочку не ОВГЗ. Это под гарантии правительства США. И они декларируются как компенсирующие инфляцию. С дохода по ним даже налоги не начисляются. НУ? Давайте так, Я - ПРОФАН в драгметаллах. Тут на ветке есть кто-то, кто разбирается в этом? Может кто-то сопоставить сдачу в аренду под "5-8% годовых в долларе" с владением золотом/платиной и тд? Самому интересно.
rjkz написав:После одних арендаторов мне пришлось потратиться примерно на 2 куе.
за 2куе сейчас можно переклеить обои, заменить технику и столярку (кроме окон).
Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете. Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться.
я про вас многое понял уже давно. всё должно быть по вашему и никак иначе. Паркет как я положил так он и лежит. Но сделано конечно неправильно без вашей консультации. ваше окружение вас видимо не ценит, если вы так примитивно самоутверждаетесь на форумах, типа вы один здесь в чём то шарите, а остальные должны записываться к вам на консультацию..
rjkz написав:ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
а если погуглить? про лаки без Толуола и Ксилола вы конечно не слышали?
Высокачественный яхтный лак Kompozit с повышенной прочностью и атмосферостойкостью предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и снаружи зданий.
Лак яхтный полиуретан-акриловый Acrylic yacht varnish Maxima глянец прозрачный
Вид лака: для дерева, для стен, мебельный, яхтный Объем: 0,75 л Применение: для внутренних работ, для внешних работ, для внутренних и внешних работ Время полного высыхания: 4 ч Растворитель: вода Запах: без запаха Количество компонентов: однокомпонентный...
vitaliiangel написав:Bolt попробуйте на кусочке полуматовый лак для яхт прямо сверху на глянец. сразу другой вид. этот лак не то что обувью, гвоздем не поцарапать. И к воде он больше других устойчив.
Вы сейчас человека в раковый центр отправляете. Уверены в своей компетенции? ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. Есть еще идиоты, которые этим лаком детские кроватки вскрывают.
Страна советов.
Да я так и не понял, по отношению к чему этот совет. 🤷♂️