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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11151111521115311154
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:34

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:
  vitaliiangel написав: за 2куе сейчас можно переклеить обои, заменить технику и столярку (кроме окон).


Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете.
Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться.

я про вас многое понял уже давно. всё должно быть по вашему и никак иначе. Паркет как я положил так он и лежит. Но сделано конечно неправильно без вашей консультации. ваше окружение вас видимо не ценит, если вы так примитивно самоутверждаетесь на форумах, типа вы один здесь в чём то шарите, а остальные должны записываться к вам на консультацию..
  rjkz написав:ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

а если погуглить?
про лаки без Толуола и Ксилола вы конечно не слышали?
Высокачественный яхтный лак Kompozit с повышенной прочностью и атмосферостойкостью предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и снаружи зданий.

https://colorclub.ua/ru/ves-asortiment/ ... noviy-lak/


Лак яхтный полиуретан-акриловый Acrylic yacht varnish Maxima глянец прозрачный

Вид лака:  для дерева, для стен, мебельный, яхтный
Объем:  0,75 л
Применение:  для внутренних работ, для внешних работ, для внутренних и внешних работ
Время полного высыхания:  4 ч
Растворитель:  вода
Запах:  без запаха
Количество компонентов:  однокомпонентный...


https://epicentrk.ua/shop/lak-yakhtnyy- ... chnyy.html
Зображення
https://bionic-house.com.ua/ru/catalog/ ... novyi.html


1. Мне нафиг никто не выпал, чтобы самоутверждаться. Не надо перекладывать на других свои комплексы.
2. Яхтный лак для внутренних работ - это мощно. :mrgreen:
3. Даже в той куйне, которую вы привели я вижу, что максимум этот лак можно использовать для помещений 31-34 класса и 41-43 по назначению. Никак не 21-23.
Подробности опущу. Консультаций не оказываю. Ни платных ни бесплатных.
4. Вашу веру в то, что "гугл знает все" и ничего больше не надо..ю
-Доктор, что-то мне плоховастенько стало, я кровать себе вскрыл яхтным лаком.
Один ник на форуме посоветовал - он "загуглил".
-Батенька, это не ко мне. Я сейчас вам выпишу направление к гуглотерапевту, он вам курс гугломицина выпишет. На ночь 2 таблетки, запивать стаканом яхтного лака.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:По второму кругу дорогу на Ирпень лепят. Хорошая статья) всем жить нужно
Почему упорото не делают бетонные, а битумные, думаю всем ясно

это какую по Варшавке?
Да да. Грандиозное кстати"будівництво"
beee
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:46

  rjkz написав:Вашу веру в то, что "гугл знает все" и ничего больше не надо..ю
толстый намёк что вы умнее гугла и производителей лаков. Как скажете.
  rjkz написав:Яхтный лак для внутренних работ - это мощно
в яхтах тоже есть помещения, не путайте их с деревянными лодками. Яхтный здесь больше нарицательное и скорее означает повышенную устойчивость к агрессивной среде, чем сферу применения. Чёто сомневаюсь что у всех его покупателей есть яхты.
  rjkz написав:ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
кстати вы так и не признали что капсом ляпнули глупость, непозволительную для эксперта вашего уровня. Название "яхтный" вообще ни о чём, только однокомпонентных их 4 вида по составу. В т.ч. и токсичные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 15 сер, 2023 22:01, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Верещук час назад написала, шо війна на роки. "Налаштовуємось на бій з 20 раундів, а не з трьох"
За 20 лет войны, т.е. пока они будут при власти недвига точно не упадёт.
Зуб даю
beee
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:50

  beee написав:Верещук час назад написала, шо війна на роки. "Налаштовуємось на бій з 20 раундів, а не з трьох"
За 20 лет войны, т.е. пока они будут при власти недвига точно не упадёт.
Зуб даю

Дійсно - війна завжди сприяла росту нерухомості- ви серйозно? Зараз буде заморозкам цін і продажі вторинки з дисконтом - після ослаблення гривні - падіння на все десь на 30 відсотків
cherchiltank
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