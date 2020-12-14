Додано: Вів 15 сер, 2023 21:34

vitaliiangel написав: rjkz написав: vitaliiangel написав: за 2куе сейчас можно переклеить обои, заменить технику и столярку (кроме окон). за 2куе сейчас можно переклеить обои, заменить технику и столярку (кроме окон).



Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете.

Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться. Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете.Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться.

я про вас многое понял уже давно. всё должно быть по вашему и никак иначе. Паркет как я положил так он и лежит. Но сделано конечно неправильно без вашей консультации. ваше окружение вас видимо не ценит, если вы так примитивно самоутверждаетесь на форумах, типа вы один здесь в чём то шарите, а остальные должны записываться к вам на консультацию.. rjkz написав: ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

а если погуглить?

про лаки без Толуола и Ксилола вы конечно не слышали?

внутри и снаружи зданий .



https://colorclub.ua/ru/ves-asortiment/ ... noviy-lak/ Высокачественный яхтный лак Kompozit с повышенной прочностью и атмосферостойкостью предназначен для лакировки деревянных поверхностей



Лак яхтный полиуретан-акриловый Acrylic yacht varnish Maxima глянец прозрачный



Вид лака: для дерева, для стен, мебельный, яхтный

Объем: 0,75 л

Применение: для внутренних работ , для внешних работ, для внутренних и внешних работ

Время полного высыхания: 4 ч

Растворитель: вода

Запах: без запаха

Количество компонентов: однокомпонентный...





https://epicentrk.ua/shop/lak-yakhtnyy- ... chnyy.html Вид лака: для дерева, для стен, мебельный, яхтныйОбъем: 0,75 лПрименение:, для внешних работ, для внутренних и внешних работВремя полного высыхания: 4 чКоличество компонентов: однокомпонентный...

https://bionic-house.com.ua/ru/catalog/ ... novyi.html я про вас многое понял уже давно. всё должно быть по вашему и никак иначе. Паркет как я положил так он и лежит. Но сделано конечно неправильно без вашей консультации. ваше окружение вас видимо не ценит, если вы так примитивно самоутверждаетесь на форумах, типа вы один здесь в чём то шарите, а остальные должны записываться к вам на консультацию..а если погуглить?про лаки без Толуола и Ксилола вы конечно не слышали?

1. Мне нафиг никто не выпал, чтобы самоутверждаться. Не надо перекладывать на других свои комплексы.2. Яхтный лак для внутренних работ - это мощно.3. Даже в той куйне, которую вы привели я вижу, что максимум этот лак можно использовать для помещений 31-34 класса и 41-43 по назначению. Никак не 21-23.Подробности опущу. Консультаций не оказываю. Ни платных ни бесплатных.4. Вашу веру в то, что "гугл знает все" и ничего больше не надо..ю-Доктор, что-то мне плоховастенько стало, я кровать себе вскрыл яхтным лаком.Один ник на форуме посоветовал - он "загуглил".-Батенька, это не ко мне. Я сейчас вам выпишу направление к гуглотерапевту, он вам курс гугломицина выпишет. На ночь 2 таблетки, запивать стаканом яхтного лака.