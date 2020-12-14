Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliiangel написав: за 2куе сейчас можно переклеить обои, заменить технику и столярку (кроме окон).
Да я уже понял уровень познаний по писанине о паркете. Судя по всему, у меня даже в арендной ...ну, ладно, не будем меряться.
я про вас многое понял уже давно. всё должно быть по вашему и никак иначе. Паркет как я положил так он и лежит. Но сделано конечно неправильно без вашей консультации. ваше окружение вас видимо не ценит, если вы так примитивно самоутверждаетесь на форумах, типа вы один здесь в чём то шарите, а остальные должны записываться к вам на консультацию..
rjkz написав:ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
а если погуглить? про лаки без Толуола и Ксилола вы конечно не слышали?
Высокачественный яхтный лак Kompozit с повышенной прочностью и атмосферостойкостью предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри и снаружи зданий.
Лак яхтный полиуретан-акриловый Acrylic yacht varnish Maxima глянец прозрачный
Вид лака: для дерева, для стен, мебельный, яхтный Объем: 0,75 л Применение: для внутренних работ, для внешних работ, для внутренних и внешних работ Время полного высыхания: 4 ч Растворитель: вода Запах: без запаха Количество компонентов: однокомпонентный...
1. Мне нафиг никто не выпал, чтобы самоутверждаться. Не надо перекладывать на других свои комплексы. 2. Яхтный лак для внутренних работ - это мощно. 3. Даже в той куйне, которую вы привели я вижу, что максимум этот лак можно использовать для помещений 31-34 класса и 41-43 по назначению. Никак не 21-23. Подробности опущу. Консультаций не оказываю. Ни платных ни бесплатных. 4. Вашу веру в то, что "гугл знает все" и ничего больше не надо..ю -Доктор, что-то мне плоховастенько стало, я кровать себе вскрыл яхтным лаком. Один ник на форуме посоветовал - он "загуглил". -Батенька, это не ко мне. Я сейчас вам выпишу направление к гуглотерапевту, он вам курс гугломицина выпишет. На ночь 2 таблетки, запивать стаканом яхтного лака.
rjkz написав:Вашу веру в то, что "гугл знает все" и ничего больше не надо..ю
толстый намёк что вы умнее гугла и производителей лаков. Как скажете.
rjkz написав:Яхтный лак для внутренних работ - это мощно
в яхтах тоже есть помещения, не путайте их с деревянными лодками. Яхтный здесь больше нарицательное и скорее означает повышенную устойчивость к агрессивной среде, чем сферу применения. Чёто сомневаюсь что у всех его покупателей есть яхты.
rjkz написав:ЛАК ДЛЯ ЯХТ МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.
кстати вы так и не признали что злоупотребляя капсом (что считается дурным тоном) ляпнули глупость, непозволительную для эксперта вашего уровня. Название "яхтный" вообще ни о чём, только однокомпонентных их 4 вида по составу. В т.ч. есть и токсичные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 15 сер, 2023 23:06, всього редагувалось 9 разів.
beee написав:Верещук час назад написала, шо війна на роки. "Налаштовуємось на бій з 20 раундів, а не з трьох" За 20 лет войны, т.е. пока они будут при власти недвига точно не упадёт. Зуб даю
Дійсно - війна завжди сприяла росту нерухомості- ви серйозно? Зараз буде заморозкам цін і продажі вторинки з дисконтом - після ослаблення гривні - падіння на все десь на 30 відсотків
Не. Мы здесь говорим о Киеве. Новое строить не будут. Потому что реализация девелоп.проекта - +-5 лет. Риски не позволят. Да, к сожалению, чем хуже и дольше война, тем дороже недвига в Киеве. Внутренняя миграция, останки вакансий. Я это вижу на практике. Сначала спрос на квартиры был, вероятно, из-за ожидания контрнаступления. Теперь стал ясно, война на годы, Киев защищен. Начали покупать большие квартиры
beee написав:Верещук час назад написала, шо війна на роки. "Налаштовуємось на бій з 20 раундів, а не з трьох" За 20 лет войны, т.е. пока они будут при власти недвига точно не упадёт. Зуб даю
Дійсно - війна завжди сприяла росту нерухомості- ви серйозно? Зараз буде заморозкам цін і продажі вторинки з дисконтом - після ослаблення гривні - падіння на все десь на 30 відсотків
Не. Мы здесь говорим о Киеве. Новое строить не будут. Потому что реализация девелоп.проекта - +-5 лет. Риски не позволят. Да, к сожалению, чем хуже и дольше война, тем дороже недвига в Киеве. Внутренняя миграция, останки вакансий. Я это вижу на практике. Сначала спрос на квартиры был, вероятно, из-за ожидания контрнаступления. Теперь стал ясно, война на годы, Киев защищен. Начали покупать большие квартиры
ага, конечно дороже, это же очевидно, чем дольше война - тем меньше населения, Ле - логично
Феодал написав:чем дольше война - тем меньше населения, это же логично
квартир тоже становится меньше если шо. Постоянно куда то прилетает. Не ракеты так обломки. Харьков и Херсон в зоне повышенного риска, я бы оттуда уехал если бы там жил. Друг одессит кстати валит с Одессы. Догадайтесь куда? в Киев, потому что нигде больше перспектив не видит (несколько лет он сдаёт жилую недвижимость, а цена на аренду в Одессе просела до бессмысленных 7 тыс грн). Он сам принял такое решение, неожиданно для меня.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 15 сер, 2023 23:13, всього редагувалось 2 разів.
beee написав:Верещук час назад написала, шо війна на роки. "Налаштовуємось на бій з 20 раундів, а не з трьох" За 20 лет войны, т.е. пока они будут при власти недвига точно не упадёт. Зуб даю
Дійсно - війна завжди сприяла росту нерухомості- ви серйозно? Зараз буде заморозкам цін і продажі вторинки з дисконтом - після ослаблення гривні - падіння на все десь на 30 відсотків
Не. Мы здесь говорим о Киеве. Новое строить не будут. Потому что реализация девелоп.проекта - +-5 лет. Риски не позволят. Да, к сожалению, чем хуже и дольше война, тем дороже недвига в Киеве. Внутренняя миграция, останки вакансий. Я это вижу на практике. Сначала спрос на квартиры был, вероятно, из-за ожидания контрнаступления. Теперь стал ясно, война на годы, Киев защищен. Начали покупать большие квартиры