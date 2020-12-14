Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:чем дольше война - тем меньше населения, это же логично
квартир тоже становится меньше если шо. Постоянно куда то прилетает. Не ракеты так обломки.
Цент ві захід може втратили 100 квартир за півроку
По предварительным подсчетам, в результате боевых действий в Украине повреждено или разрушено около 120 000 частных домовладений и более 20 000 многоэтажных домов. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время пленарной сессии Европейского комитета регионов, пишет Укринформ.
Феодал написав:чем дольше война - тем меньше населения, это же логично
квартир тоже становится меньше если шо. Постоянно куда то прилетает. Не ракеты так обломки.
Цент ві захід може втратили 100 квартир за півроку
А в Днепре 14 января только одним попаданием Х101 с рынка в престижном районе выбило 9×4×9 квартир, некоторые до состояния пыли и молекул. А потом недавно в престижном ЖК возле "центра принятия решений" ещё три этажа снесло нах(а может и 4/5), хорошо что именно эта секция была под ремонтами только. Людям если как то компенсацию выдадут адекватную - то они её сразу пропьют или авто с салона на эти млн.грн. купят???
Феодал написав:чем дольше война - тем меньше населения, это же логично
квартир тоже становится меньше если шо. Постоянно куда то прилетает. Не ракеты так обломки. Харьков и Херсон в зоне повышенного риска, я бы оттуда уехал если бы там жил. Друг одессит кстати валит с Одессы. Догадайтесь куда? в Киев, потому что нигде больше перспектив не видит (несколько лет он сдаёт жилую недвижимость, а цена на аренду в Одессе просела до бессмысленных 7 тыс грн). Он сам принял такое решение, неожиданно для меня.
Одесса в отличии от Харькова/Херсона/Запора досягаема только для серьёзных ракет. Которые могут легко и по Липкам въеб...ть, просто их там собьют больше. Та4 что аренда в "жемчужине" отрастёт, вот только с отдыхающими и посуточной пока проблема(интересно а как с этим на ЮБК и в Евпатории/Феодосии/Керчи?)