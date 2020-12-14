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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11152111531115411155
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 23:16

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  Феодал написав:чем дольше война - тем меньше населения, это же логично
квартир тоже становится меньше если шо. Постоянно куда то прилетает. Не ракеты так обломки.

Цент ві захід може втратили 100 квартир за півроку

По предварительным подсчетам, в результате боевых действий в Украине повреждено или разрушено около 120 000 частных домовладений и более 20 000 многоэтажных домов. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время пленарной сессии Европейского комитета регионов, пишет Укринформ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... inkiv.html

статья старая, но не думаю, что теперь что то стало сильно иначе
Будівництво скоротилося, попит обвалився, але ціни не падають. Дослідження ринку нерухомості під час війни від Ernst & Young
https://forbes.ua/money/budivnitstva-ne ... 2023-12337
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 23:28

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  Феодал написав:чем дольше война - тем меньше населения, это же логично
квартир тоже становится меньше если шо. Постоянно куда то прилетает. Не ракеты так обломки.

Цент ві захід може втратили 100 квартир за півроку

А в Днепре 14 января только одним попаданием Х101 с рынка в престижном районе выбило 9×4×9 квартир, некоторые до состояния пыли и молекул. А потом недавно в престижном ЖК возле "центра принятия решений" ещё три этажа снесло нах(а может и 4/5), хорошо что именно эта секция была под ремонтами только.
Людям если как то компенсацию выдадут адекватную - то они её сразу пропьют или авто с салона на эти млн.грн. купят???
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 23:36

  vitaliiangel написав:
  Феодал написав:чем дольше война - тем меньше населения, это же логично
квартир тоже становится меньше если шо. Постоянно куда то прилетает. Не ракеты так обломки. Харьков и Херсон в зоне повышенного риска, я бы оттуда уехал если бы там жил. Друг одессит кстати валит с Одессы. Догадайтесь куда? в Киев, потому что нигде больше перспектив не видит (несколько лет он сдаёт жилую недвижимость, а цена на аренду в Одессе просела до бессмысленных 7 тыс грн). Он сам принял такое решение, неожиданно для меня.

Одесса в отличии от Харькова/Херсона/Запора досягаема только для серьёзных ракет. Которые могут легко и по Липкам въеб...ть, просто их там собьют больше. Так что аренда в "жемчужине" отрастёт на фоне стабильного курса и двузначной инфляции, вот только с отдыхающими и посуточной пока проблема(интересно а как с этим на ЮБК и в Евпатории/Феодосии/Керчи?)
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 00:00

  барабашов написав:Одесса в отличии от Харькова/Херсона/Запора досягаема только для серьёзных ракет.
одесситам этот факт вряд ли приятен, только за лето серьезных ракет по Одессе выпустили куёвую тучу.
  барабашов написав:Людям если как то компенсацию выдадут адекватную - то они её сразу пропьют или авто с салона на эти млн.грн. купят???
в Ирпене компенсаций нет и не было. Легкие разрушения ремонтируют за счёт разных фондов (и возможно не всем), а тем кому не повезло - нет ни денег ни квартиры. По двум моим жк были прилеты, пострадали только крыши и соответственно мансарды, ну и вынесло окна больше половины, жильцы решили сами скинутся по 7-20 тыс, потому что никто не верил бесплатный ремонт. Но окна заменили бесплатно.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 00:16

  beee написав:Не. Мы здесь говорим о Киеве.
Новое строить не будут. Потому что реализация девелоп.проекта - +-5 лет. Риски не позволят.
в пригородах возможно будут, если нальют грантов и нарежут землю. Земля уже сейчас по цене золота. Конечно там где есть асфальт и коммуникации. Я знаю как сами мэры заинтересованы в стройках. Паевое участие основа их бюджетов. Не зря Варшавку ремонтируют. Будут стройки в районе Гостомеля и вдоль Варшавки, там участков навалом.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 00:50

  cherchiltank написав:
  beee написав:Верещук час назад написала, шо війна на роки. "Налаштовуємось на бій з 20 раундів, а не з трьох"
За 20 лет войны, т.е. пока они будут при власти недвига точно не упадёт.
Зуб даю

Дійсно - війна завжди сприяла росту нерухомості- ви серйозно? Зараз буде заморозкам цін і продажі вторинки з дисконтом - після ослаблення гривні - падіння на все десь на 30 відсотків

Країну заливають грошима так, що ніколи власна економіка так не зможе.
Але не це головне.
Роздрукуйте: "на 1 українця приходиться 24 м2 житлової площі" і повісьте в туалеті як шпаргалку.
Це до війни. В країні дефіцит житла. Бо ця цифра 24 означає, що населення буде бажати покращити свої житлові умови.
В Европі в 1.5-2 рази більше. В США в 3 рази. І все одно мало площі. Хочеться щоразу більше.
Озирніться і подивіться на киян. Живуть своїм життям і не зважають на війну. Супермаркети, ресторани, кафе, піцерії, школи, кінотеатри, торгові центри все забито людьми. Людей тьма. Автівок тьма. Пального за півроку імпортовано на 5.4 млрд доларів. Кожен місяць купояться в Києві біля 2000 нових автівок возити сраки.
КРНЖ х2-х3 це питання часу, коли "нєопреєдєлєнность" мине.
Zebra
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