vitaliiangel написав:

Феодал написав: чем дольше война - тем меньше населения, это же логично чем дольше война - тем меньше населения, это же логично

квартир тоже становится меньше если шо. Постоянно куда то прилетает. Не ракеты так обломки. Харьков и Херсон в зоне повышенного риска, я бы оттуда уехал если бы там жил. Друг одессит кстати валит с Одессы. Догадайтесь куда? в Киев, потому что нигде больше перспектив не видит (несколько лет он сдаёт жилую недвижимость, а цена на аренду в Одессе просела до бессмысленных 7 тыс грн). Он сам принял такое решение, неожиданно для меня.