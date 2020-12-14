Додано: Сер 16 сер, 2023 04:01

Zebra написав: cherchiltank написав: beee написав: Верещук час назад написала, шо війна на роки. "Налаштовуємось на бій з 20 раундів, а не з трьох"

За 20 лет войны, т.е. пока они будут при власти недвига точно не упадёт.

Зуб даю Верещук час назад написала, шо війна на роки. "Налаштовуємось на бій з 20 раундів, а не з трьох"За 20 лет войны, т.е. пока они будут при власти недвига точно не упадёт.Зуб даю

Дійсно - війна завжди сприяла росту нерухомості- ви серйозно? Зараз буде заморозкам цін і продажі вторинки з дисконтом - після ослаблення гривні - падіння на все десь на 30 відсотків Дійсно - війна завжди сприяла росту нерухомості- ви серйозно? Зараз буде заморозкам цін і продажі вторинки з дисконтом - після ослаблення гривні - падіння на все десь на 30 відсотків

Країну заливають грошима так, що ніколи власна економіка так не зможе.

Але не це головне.

Роздрукуйте: "на 1 українця приходиться 24 м2 житлової площі" і повісьте в туалеті як шпаргалку.

Це до війни. В країні дефіцит житла. Бо ця цифра 24 означає, що населення буде бажати покращити свої житлові умови.

В Европі в 1.5-2 рази більше. В США в 3 рази. І все одно мало площі. Хочеться щоразу більше.

Озирніться і подивіться на киян. Живуть своїм життям і не зважають на війну. Супермаркети, ресторани, кафе, піцерії, школи, кінотеатри, торгові центри все забито людьми. Людей тьма. Автівок тьма. Пального за півроку імпортовано на 5.4 млрд доларів. Кожен місяць купояться в Києві біля 2000 нових автівок возити сраки.

КРНЖ х2-х3 це питання часу, коли "нєопреєдєлєнность" мине. Країну заливають грошима так, що ніколи власна економіка так не зможе.Але не це головне.Роздрукуйте: "на 1 українця приходиться 24 м2 житлової площі" і повісьте в туалеті як шпаргалку.Це до війни. В країні дефіцит житла. Бо ця цифра 24 означає, що населення буде бажати покращити свої житлові умови.В Европі в 1.5-2 рази більше. В США в 3 рази. І все одно мало площі. Хочеться щоразу більше.Озирніться і подивіться на киян. Живуть своїм життям і не зважають на війну. Супермаркети, ресторани, кафе, піцерії, школи, кінотеатри, торгові центри все забито людьми. Людей тьма. Автівок тьма. Пального за півроку імпортовано на 5.4 млрд доларів. Кожен місяць купояться в Києві біля 2000 нових автівок возити сраки.КРНЖ х2-х3 це питання часу, коли "нєопреєдєлєнность" мине.

И шо?Распечатайте - "На одного зимбабвийца приходится 2м2, остальные спят под пальмами"У них денЁх нет купить.Равно как и у подавляющего числа украинцев.Вы такие козырные ввалились в Киев и думаете, что все киевляне работают как минимум в ВР.И теперь фсё, жизнь удалась. Вы -тоже в ВР.Поедте в село. Хоть в Закарпатье хоть в Черновицкую область, хоть в Киевскую, хоть в Харьковскую.Отъедте в сторону на пару км от трассы и посмотрите как там "живут украинцы" на которых тоже приходится 21м2 недвижимости.Спросите, когда они последний раз ели красную рыбу.МОжет не побьют.