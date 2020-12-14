Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:чем дольше война - тем меньше населения, это же логично
квартир тоже становится меньше если шо. Постоянно куда то прилетает. Не ракеты так обломки.
Цент ві захід може втратили 100 квартир за півроку
По предварительным подсчетам, в результате боевых действий в Украине повреждено или разрушено около 120 000 частных домовладений и более 20 000 многоэтажных домов. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время пленарной сессии Европейского комитета регионов, пишет Укринформ.
Феодал написав:чем дольше война - тем меньше населения, это же логично
квартир тоже становится меньше если шо. Постоянно куда то прилетает. Не ракеты так обломки.
Цент ві захід може втратили 100 квартир за півроку
А в Днепре 14 января только одним попаданием Х101 с рынка в престижном районе выбило 9×4×9 квартир, некоторые до состояния пыли и молекул. А потом недавно в престижном ЖК возле "центра принятия решений" ещё три этажа снесло нах(а может и 4/5), хорошо что именно эта секция была под ремонтами только. Людям если как то компенсацию выдадут адекватную - то они её сразу пропьют или авто с салона на эти млн.грн. купят???
Феодал написав:чем дольше война - тем меньше населения, это же логично
квартир тоже становится меньше если шо. Постоянно куда то прилетает. Не ракеты так обломки. Харьков и Херсон в зоне повышенного риска, я бы оттуда уехал если бы там жил. Друг одессит кстати валит с Одессы. Догадайтесь куда? в Киев, потому что нигде больше перспектив не видит (несколько лет он сдаёт жилую недвижимость, а цена на аренду в Одессе просела до бессмысленных 7 тыс грн). Он сам принял такое решение, неожиданно для меня.
Одесса в отличии от Харькова/Херсона/Запора досягаема только для серьёзных ракет. Которые могут легко и по Липкам въеб...ть, просто их там собьют больше. Так что аренда в "жемчужине" отрастёт на фоне стабильного курса и двузначной инфляции, вот только с отдыхающими и посуточной пока проблема(интересно а как с этим на ЮБК и в Евпатории/Феодосии/Керчи?)
барабашов написав:Одесса в отличии от Харькова/Херсона/Запора досягаема только для серьёзных ракет.
одесситам этот факт вряд ли приятен, только за лето серьезных ракет по Одессе выпустили куёвую тучу.
барабашов написав:Людям если как то компенсацию выдадут адекватную - то они её сразу пропьют или авто с салона на эти млн.грн. купят???
в Ирпене компенсаций нет и не было. Легкие разрушения ремонтируют за счёт разных фондов (и возможно не всем), а тем кому не повезло - нет ни денег ни квартиры. По двум моим жк были прилеты, пострадали только крыши и соответственно мансарды, ну и вынесло окна больше половины, жильцы решили сами скинутся по 7-20 тыс, потому что никто не верил бесплатный ремонт. Но окна заменили бесплатно.
beee написав:Не. Мы здесь говорим о Киеве. Новое строить не будут. Потому что реализация девелоп.проекта - +-5 лет. Риски не позволят.
в пригородах возможно будут, если нальют грантов и нарежут землю. Земля уже сейчас по цене золота. Конечно там где есть асфальт и коммуникации. Я знаю как сами мэры заинтересованы в стройках. Паевое участие основа их бюджетов. Не зря Варшавку ремонтируют. Будут стройки в районе Гостомеля и вдоль Варшавки, там участков навалом.
beee написав:Верещук час назад написала, шо війна на роки. "Налаштовуємось на бій з 20 раундів, а не з трьох" За 20 лет войны, т.е. пока они будут при власти недвига точно не упадёт. Зуб даю
Дійсно - війна завжди сприяла росту нерухомості- ви серйозно? Зараз буде заморозкам цін і продажі вторинки з дисконтом - після ослаблення гривні - падіння на все десь на 30 відсотків
Країну заливають грошима так, що ніколи власна економіка так не зможе. Але не це головне. Роздрукуйте: "на 1 українця приходиться 24 м2 житлової площі" і повісьте в туалеті як шпаргалку. Це до війни. В країні дефіцит житла. Бо ця цифра 24 означає, що населення буде бажати покращити свої житлові умови. В Европі в 1.5-2 рази більше. В США в 3 рази. І все одно мало площі. Хочеться щоразу більше. Озирніться і подивіться на киян. Живуть своїм життям і не зважають на війну. Супермаркети, ресторани, кафе, піцерії, школи, кінотеатри, торгові центри все забито людьми. Людей тьма. Автівок тьма. Пального за півроку імпортовано на 5.4 млрд доларів. Кожен місяць купояться в Києві біля 2000 нових автівок возити сраки. КРНЖ х2-х3 це питання часу, коли "нєопреєдєлєнность" мине.
И шо? Распечатайте - "На одного зимбабвийца приходится 2м2, остальные спят под пальмами" У них денЁх нет купить. Равно как и у подавляющего числа украинцев. Вы такие козырные ввалились в Киев и думаете, что все киевляне работают как минимум в ВР. И теперь фсё, жизнь удалась. Вы -тоже в ВР. Поедте в село. Хоть в Закарпатье хоть в Черновицкую область, хоть в Киевскую, хоть в Харьковскую. Отъедте в сторону на пару км от трассы и посмотрите как там "живут украинцы" на которых тоже приходится 21м2 недвижимости. Спросите, когда они последний раз ели красную рыбу. МОжет не побьют.
rjkz Красная рыба Отъехать и не въехать В штатах всё жильё, особенно то в котором хочется жить и за него приходится платить налогов 1(один) среdний SUV/year покупается за нал и с разменов и доплат за наскирдованное? А молодёжь в аренде и не с ремонтом времён Никсона(50 лет) не живёт?
барабашов написав:rjkz Красная рыба Отъехать и не въехать В штатах всё жильё, особенно то в котором хочется жить и за него приходится платить налогов 1(один) среdний SUV/year покупается за нал и с разменов и доплат за наскирдованное? А молодёжь в аренде и не с ремонтом времён Никсона(50 лет) не живёт?
У молодежи в Штатах нет вопроса купить/не купить красную рыбу, SUV и пр. Да, в мортгидж берут жилье, кому надо. До недавнего времени тут такой спорт был популярен - возьми 3-4 мортгиджа, в одном живи, остальное - сдавай. Это оплатит и твой мортгидж тоже. Через лет 10 можешь продать лишнее и закрыть долг по оставшемуся или взять под залог эквити еще недвиги. Последние несколько лет схема дала сбой. Я как всегда приехал к концу банкета. Но у вас все будет хорошо. Буитокадаражать. Потому что у всех 24 метра.
У молодежи в штатах, как и у моего троюр.братца, совсем другие проблемы. Как не сдохнуть от работы по 12 часов в сутки. И знаете что он делает спустя 20 лет жизни там? Правильно отправляет деньги в Украину и открывает несколько фабрик Гали балоаанной - делает вареники, пельмени и чебуреки. Здесь что делает покупатель моей квартиры в севене, находясь в Израиле сейчас? Всей всей семейкой, включая внуков и правнуков? Наверное, счастливо живёт, всё таки гражданин Израиля. Правильно, он просит меня помочь обставить квартиру и сдать её. Что сделал мой заказчик, прожив 15 лет в сиетле, имея собственный дом? Он построил 3 дома на одном участке в Киеве и 2 года назад переехал в Германию. Так что не так уж и клёво в США
beee написав:У молодежи в штатах, как и у моего троюр.братца, совсем другие проблемы. Как не сдохнуть от работы по 12 часов в сутки. И знаете что он делает спустя 20 лет жизни там? Правильно отправляет деньги в Украину и открывает несколько фабрик Гали балоаанной - делает вареники, пельмени и чебуреки. Здесь что делает покупатель моей квартиры в севене, находясь в Израиле сейчас? Всей всей семейкой, включая внуков и правнуков? Наверное, счастливо живёт, всё таки гражданин Израиля. Правильно, он просит меня помочь обставить квартиру и сдать её. Что сделал мой заказчик, прожив 15 лет в сиетле, имея собственный дом? Он построил 3 дома на одном участке в Киеве и 2 года назад переехал в Германию. Так что не так уж и клёво в США
Та да. Я и не сомневаюсь, что все американцы родились для того, чтобы вы им построили дом в Киеве. Главное - верить.
Кстати, о работе по 12 часов в сутки. Я-то знаю нафига он это делает, а вам он рассказал? Если да, может расскажете форуму? А я расскажу почему парень из Чернигова пащет по 16 часов. Лады?