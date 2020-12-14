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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 сер, 2023 08:57
rjkz написав:
А я расскажу почему парень из Чернигова пащет по 16 часов.
Расскажите
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Додано: Сер 16 сер, 2023 09:29
rjkz написав: beee написав:
У молодежи в штатах, как и у моего троюр.братца, совсем другие проблемы. Как не сдохнуть от работы по 12 часов в сутки.
И знаете что он делает спустя 20 лет жизни там? Правильно отправляет деньги в Украину и открывает несколько фабрик Гали балоаанной - делает вареники, пельмени и чебуреки. Здесь
что делает покупатель моей квартиры в севене, находясь в Израиле сейчас? Всей всей семейкой, включая внуков и правнуков? Наверное, счастливо живёт, всё таки гражданин Израиля.
Правильно, он просит меня помочь обставить квартиру и сдать её.
Что сделал мой заказчик, прожив 15 лет в сиетле, имея собственный дом? Он построил 3 дома на одном участке в Киеве и 2 года назад переехал в Германию.
Так что не так уж и клёво в США
Та да.
Я и не сомневаюсь, что все американцы родились для того, чтобы вы им построили дом в Киеве.
Главное - верить.
Кстати, о работе по 12 часов в сутки.
Я-то знаю нафига он это делает, а вам он рассказал?
Если да, может расскажете форуму?
А я расскажу почему парень из Чернигова пащет по 16 часов.
Лады?
Я с вами согласен, конечно. Думать, что в США плохо - в высшей степени наивно.
Но знаете, я у себя дома, в Киеве, на форуме киевской недвижимости, понимаете?
И вы, в счастливой Америке, здесь - на форуме киевской недвижимости.
И точно также как американец не будет акцентировать внимание на наркомании в Филадельфии, я не буду выворачивать траблы Киева, как писал найвеличніший - "запах чебуреков".
Всё о чём мы пишем - чистый субъективизм.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 10:18
beee написав:
Всё о чём мы пишем - чистый субъективизм.
только у кого-то он зашкаливает (я не про вас)
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