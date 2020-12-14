Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:У молодежи в штатах, как и у моего троюр.братца, совсем другие проблемы. Как не сдохнуть от работы по 12 часов в сутки. И знаете что он делает спустя 20 лет жизни там? Правильно отправляет деньги в Украину и открывает несколько фабрик Гали балоаанной - делает вареники, пельмени и чебуреки. Здесь что делает покупатель моей квартиры в севене, находясь в Израиле сейчас? Всей всей семейкой, включая внуков и правнуков? Наверное, счастливо живёт, всё таки гражданин Израиля. Правильно, он просит меня помочь обставить квартиру и сдать её. Что сделал мой заказчик, прожив 15 лет в сиетле, имея собственный дом? Он построил 3 дома на одном участке в Киеве и 2 года назад переехал в Германию. Так что не так уж и клёво в США
Та да. Я и не сомневаюсь, что все американцы родились для того, чтобы вы им построили дом в Киеве. Главное - верить.
Кстати, о работе по 12 часов в сутки. Я-то знаю нафига он это делает, а вам он рассказал? Если да, может расскажете форуму? А я расскажу почему парень из Чернигова пащет по 16 часов. Лады?
Я с вами согласен, конечно. Думать, что в США плохо - в высшей степени наивно. Но знаете, я у себя дома, в Киеве, на форуме киевской недвижимости, понимаете? И вы, в счастливой Америке, здесь - на форуме киевской недвижимости.
И точно также как американец не будет акцентировать внимание на наркомании в Филадельфии, я не буду выворачивать траблы Киева, как писал найвеличніший - "запах чебуреков".
барабашов написав:rjkz Красная рыба Отъехать и не въехать В штатах всё жильё, особенно то в котором хочется жить и за него приходится платить налогов 1(один) среdний SUV/year покупается за нал и с разменов и доплат за наскирдованное? А молодёжь в аренде и не с ремонтом времён Никсона(50 лет) не живёт?
У молодежи в Штатах нет вопроса купить/не купить красную рыбу, SUV и пр. Да, в мортгидж берут жилье, кому надо. До недавнего времени тут такой спорт был популярен - возьми 3-4 мортгиджа, в одном живи, остальное - сдавай. Это оплатит и твой мортгидж тоже. Через лет 10 можешь продать лишнее и закрыть долг по оставшемуся или взять под залог эквити еще недвиги. Последние несколько лет схема дала сбой. Я как всегда приехал к концу банкета. Но у вас все будет хорошо. Буитокадаражать. Потому что у всех 24 метра.
У всех 24 метра, а у меня только - сантиметра... Разъясню для ПГС - селянам нах нужна красная рыба(норвежская ж у нас?), они в ставке много чего другого наловят на шару Если они заняты в с/х, а не маслают 24/7 клаву на форуме о причинах и подонках вокруг, то денег у них становится всё больше и больше(пенсов не берём в расчёт, кроме тех что раком на грядке на своих 6ти сотках почти 24/7), вопрос только в курсе гривны и чтоб мыши не сожрали собранное, а продать его - продадут, да ещё и перекупам дадут нахомячить пачечки те кто гоняет селян на работу и с этого живёт аккумулируют бОльшие суммы, нежели могут потратить на устриц и астраханскую икру с Вдовой Клико Денежки у кого то копятся-копятся, а новые котлованы почему то не появляются, тем более рядом с Гулливером И ипотекой в которой весь картонофанерогипсобетон на родине Клинта Иствуда начинает пахнуть Стройматериалы также дорожают в долларе, как и рабочие руки что нежелтеющим клеем прикручивают скрытые плинтуса прямо на керамогранитовую стяжку И врачей с академическим опытом и зрп 70уе мес уже в живых не осталось, теперь приём наверно почти столько же Есть причины хотя бы для фиксации цен на готовое, кроме конечно того, что готово было при Лёне и Никите?
барабашов написав:rjkz Красная рыба Отъехать и не въехать В штатах всё жильё, особенно то в котором хочется жить и за него приходится платить налогов 1(один) среdний SUV/year покупается за нал и с разменов и доплат за наскирдованное? А молодёжь в аренде и не с ремонтом времён Никсона(50 лет) не живёт?
У молодежи в Штатах нет вопроса купить/не купить красную рыбу, SUV и пр. Да, в мортгидж берут жилье, кому надо. До недавнего времени тут такой спорт был популярен - возьми 3-4 мортгиджа, в одном живи, остальное - сдавай. Это оплатит и твой мортгидж тоже. Через лет 10 можешь продать лишнее и закрыть долг по оставшемуся или взять под залог эквити еще недвиги. Последние несколько лет схема дала сбой. Я как всегда приехал к концу банкета. Но у вас все будет хорошо. Буитокадаражать. Потому что у всех 24 метра.
.. как и рабочие руки что нежелтеющим клеем прикручивают скрытые плинтуса прямо на керамогранитовую стяжку Е...
мій плиточник довго матюкався на нештукатурений газоблок в санвузлах та на кухні але зробив ідеально, хоч відповідальність із себе зняв, якщо відвалиться, бо раніше так не халтурив. економії в цьому нема, ну може мінімальна, пішло більше клею, який в 4 рази дорожчий штукатурки. ну і в душі гідроізоляція, само собою.