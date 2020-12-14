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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 сер, 2023 15:09
Zebra написав:
В Киеве проживает 3,6 млн человек (май 2023). Жилых квадратных метров 63 млн (2020 год), добавим ввод в эксплуатацию 2020, 2021 и 2022 - пусть 65 млн уже.
Это по 18 квадратов на человека. В Киеве дефицит жилья. Зарубите себе на носу.
Отнимите аварийное и то, в котором заставить жить без капремонта можно только Муху и подобных
И останется дай Аллаh метров 10
А в новостроях типа ЯГ,Джека, ТТ и РТ с ДаймондХиллами и 50 метров на человека не дохуа а впритык
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барабашов
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:14
то что вам дали подержать в руках деньги - не означает что вы стали богаче
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:15
барабашов написав: Zebra написав:
В Киеве проживает 3,6 млн человек (май 2023). Жилых квадратных метров 63 млн (2020 год), добавим ввод в эксплуатацию 2020, 2021 и 2022 - пусть 65 млн уже.
Это по 18 квадратов на человека. В Киеве дефицит жилья. Зарубите себе на носу.
Отнимите аварийное и то, в котором заставить жить без капремонта можно только Муху и подобных
И останется дай Аллаh метров 10
А в новостроях типа ЯГ,Джека, ТТ и РТ с ДаймондХиллами и 50 метров на человека не дохуа а впритык
только при лютом дефиците можно продать оранж, свитло парк, 4U и ту всю дичь, что настроили на выезде на Одессу, Гатное вроде.
Zebra написав:
В Киеве проживает 3,6 млн человек (май 2023).
когда проживало 3,6млн метро ездило с интервалом 90-200 секунд и пробки были на всех мостах по утрам. Сейчас хорошо если 2млн есть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 16 сер, 2023 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:19
барабашов написав: Zebra написав:
В Киеве проживает 3,6 млн человек (май 2023). Жилых квадратных метров 63 млн (2020 год), добавим ввод в эксплуатацию 2020, 2021 и 2022 - пусть 65 млн уже.
Это по 18 квадратов на человека. В Киеве дефицит жилья. Зарубите себе на носу.
Отнимите аварийное и то, в котором заставить жить без капремонта можно только Муху и подобных
И останется дай Аллаh метров 10
А в новостроях типа ЯГ,Джека, ТТ и РТ с ДаймондХиллами и 50 метров на человека не дохуа а впритык
Та й взагалі, ми тут в Києві всі під мостами живемо, на баксах спимо. Все чекаємо, коли побудують достатньо житла.
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kyk
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:21
vitaliiangel
,
настроили на выезде на Одессу, Гатное вроде.
Чем хуже Бучи-Гостомеля-Ирпеня? Я без сарказма.
По доезду в город наверное даже выигрышнее. 2 км до окружной.
Что касается цифры в 3.7 млн… Официально (с пропиской) меньше 3-х. Это значит что есть 700 тыс чел которых ничего не держит , которые при смене ситуации легко взяли чемоданы и перестали быть киевлянами, освободив огромные площади жилья.
Ну и касательно метров на каждого члена. Джамшуты на асфальтоукладчике втроем в 20 метрах в общажке - сильно искривят статистику на человека.
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Hotab
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:25
барабашов написав: rjkz написав: барабашов написав:rjkz
Красная рыба
Отъехать и не въехать
В штатах всё жильё, особенно то в котором хочется жить и за него приходится платить налогов 1(один) среdний SUV/year покупается за нал и с разменов и доплат за наскирдованное? А молодёжь в аренде и не с ремонтом времён Никсона(50 лет) не живёт?
У молодежи в Штатах нет вопроса купить/не купить красную рыбу, SUV и пр.
Да, в мортгидж берут жилье, кому надо.
До недавнего времени тут такой спорт был популярен - возьми 3-4 мортгиджа, в одном живи, остальное - сдавай. Это оплатит и твой мортгидж тоже.
Через лет 10 можешь продать лишнее и закрыть долг по оставшемуся или взять под залог эквити еще недвиги.
Последние несколько лет схема дала сбой.
Я как всегда приехал к концу банкета.
Но у вас все будет хорошо.
Буитокадаражать.
Потому что у всех 24 метра.
У всех 24 метра, а у меня только - сантиметра...
Разъясню для ПГС - селянам нах нужна красная рыба(норвежская ж у нас?), они в ставке много чего другого наловят на шару
Если они заняты в с/х, а не маслают 24/7 клаву на форуме о причинах и подонках вокруг, то денег у них становится всё больше и больше(пенсов не берём в расчёт, кроме тех что раком на грядке на своих 6ти сотках почти 24/7), вопрос только в курсе гривны и чтоб мыши не сожрали собранное, а продать его - продадут, да ещё и перекупам дадут нахомячить пачечки
те кто гоняет селян на работу и с этого живёт аккумулируют бОльшие суммы, нежели могут потратить на устриц и астраханскую икру с Вдовой Клико
Денежки у кого то копятся-копятся, а новые котлованы почему то не появляются, тем более рядом с Гулливером
И ипотекой в которой весь картонофанерогипсобетон на родине Клинта Иствуда начинает пахнуть
Стройматериалы также дорожают в долларе, как и рабочие руки что нежелтеющим клеем прикручивают скрытые плинтуса прямо на керамогранитовую стяжку
И врачей с академическим опытом и зрп 70уе мес уже в живых не осталось, теперь приём наверно почти столько же
Есть причины хотя бы для фиксации цен на готовое, кроме конечно того, что готово было при Лёне и Никите?
Я тащусь с вашей логики.
Все хомячат бабло для покупки овноблокового концептуала в Киеве.
100 пудов.
Даже селяне, которые выращивают сх, а еще пенсы в Зажопье Голопупсокого района и учителя и врачи (они что реально стали зарабатывать больше мериканских? Не знал.) и воспитатели детских садов и водители троллейбусов.
Кули? Всем по хате в Киеве. И зарплаты как в Цюрихе.
Не могу понять только с какого вокруг меня все больше и больше на Мови розмовляють. Вот недавно звонили знакомые из ИФ области. Вместо того, чтобы мечтать купить квартиру в Киеве, собираются брать мортгидж в НЙ. Ну, я им дал форум почитать, чтобы они эту идею из головы выкинули.
НЕ для того люди в Штаты едут, чтобы влазить в овноипалковые скверфиты, а для того, чтобы нахомячить бабло и купить квартиру в Киеве. Законы Трайбеки, епта.
Кстати, где оно? Ходят слухи, что не в Киеве. Неожиданно.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:26
Hotab написав:
Чем хуже Бучи-
Ирпень от локации к локации разный. Есть район с плотностью застройки как на пох, есть район где цивилизации практически нет и т.д.
жаль ты хз где я бы тебе показал парк в Буче, который можно сравнить с Уманской софиевкой. Будет халявный интернет, глянь на ютубе. Я всех своих гостей туда на экскурсию вожу.
Добирание в Киев и метро под боком еще не все радости жизни. Прямо возле дома должно быть пространство где можно провести комфортно время . Не ехать же каждый раз на метро в парк? Не смотря на свой идеальный жк (с газом) я всерьёз задумался переехать в жк синергия сити, который прямо на ирпенской набережной. Хочу перед глазами видеть пространство, а не плотную застройку Аля Шанхай и заборы закрытых территорий (это местный тренд еще и охрана на калитке)
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 16 сер, 2023 15:32, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:27
Сча подружка мамина с Киева в Бундес. Уезжает. Дочиюь с малым там уже год. На работу устроилась. В Киева немецкий инящ окончила, тож без проблем. С сыном до 12 лет должен кто-то находиться, Тож мать к себе позвала. Уже - 3 чела в Киеве. Квартира пустая.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:32
vitaliiangel написав:
Не смотря на свой идеальный жк
То запаркована придомова, що не може навіть проїхати сміттєвоз чи пожежна, це - ідеальний ЖК?
vitaliiangel написав:
Прямо возле дома должно быть пространство где можно провести комфортно время . Не ехать же каждый раз на метро в парк?
Я мабуть вас здивую, але такі місця є й у Києві
vitaliiangel написав:
я бы тебе показал парк в Буче, который можно сравнить с Уманской софиевкой
Софіївський дендропарк - 179,2га. Реально можна порівняти?
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:35
Faceless , ми Ірпінь порівнюємо з іншим пригородом)
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