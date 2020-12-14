барабашов написав:

rjkz написав: барабашов написав: rjkz

Красная рыба

Отъехать и не въехать

В штатах всё жильё, особенно то в котором хочется жить и за него приходится платить налогов 1(один) среdний SUV/year покупается за нал и с разменов и доплат за наскирдованное? А молодёжь в аренде и не с ремонтом времён Никсона(50 лет) не живёт? Красная рыбаОтъехать и не въехатьВ штатах всё жильё, особенно то в котором хочется жить и за него приходится платить налогов 1(один) среdний SUV/year покупается за нал и с разменов и доплат за наскирдованное? А молодёжь в аренде и не с ремонтом времён Никсона(50 лет) не живёт?



У молодежи в Штатах нет вопроса купить/не купить красную рыбу, SUV и пр.

Да, в мортгидж берут жилье, кому надо.

До недавнего времени тут такой спорт был популярен - возьми 3-4 мортгиджа, в одном живи, остальное - сдавай. Это оплатит и твой мортгидж тоже.

Через лет 10 можешь продать лишнее и закрыть долг по оставшемуся или взять под залог эквити еще недвиги.

Последние несколько лет схема дала сбой.

Я как всегда приехал к концу банкета.

Но у вас все будет хорошо.

Буитокадаражать.

Потому что у всех 24 метра. У молодежи в Штатах нет вопроса купить/не купить красную рыбу, SUV и пр.Да, в мортгидж берут жилье, кому надо.До недавнего времени тут такой спорт был популярен - возьми 3-4 мортгиджа, в одном живи, остальное - сдавай. Это оплатит и твой мортгидж тоже.Через лет 10 можешь продать лишнее и закрыть долг по оставшемуся или взять под залог эквити еще недвиги.Последние несколько лет схема дала сбой.Я как всегда приехал к концу банкета.Но у вас все будет хорошо.Буитокадаражать.Потому что у всех 24 метра.

У всех 24 метра, а у меня только - сантиметра...Разъясню для ПГС - селянам нах нужна красная рыба(норвежская ж у нас?), они в ставке много чего другого наловят на шаруЕсли они заняты в с/х, а не маслают 24/7 клаву на форуме о причинах и подонках вокруг, то денег у них становится всё больше и больше(пенсов не берём в расчёт, кроме тех что раком на грядке на своих 6ти сотках почти 24/7), вопрос только в курсе гривны и чтоб мыши не сожрали собранное, а продать его - продадут, да ещё и перекупам дадут нахомячить пачечките кто гоняет селян на работу и с этого живёт аккумулируют бОльшие суммы, нежели могут потратить на устриц и астраханскую икру с Вдовой КликоДенежки у кого то копятся-копятся, а новые котлованы почему то не появляются, тем более рядом с ГулливеромИ ипотекой в которой весь картонофанерогипсобетон на родине Клинта Иствуда начинает пахнутьСтройматериалы также дорожают в долларе, как и рабочие руки что нежелтеющим клеем прикручивают скрытые плинтуса прямо на керамогранитовую стяжкуИ врачей с академическим опытом и зрп 70уе мес уже в живых не осталось, теперь приём наверно почти столько жеЕсть причины хотя бы для фиксации цен на готовое, кроме конечно того, что готово было при Лёне и Никите?