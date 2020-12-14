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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 сер, 2023 15:36
Faceless написав: vitaliiangel написав:
Не смотря на свой идеальный жк
То запаркована придомова, що не може навіть проїхати сміттєвоз чи пожежна, це - ідеальний ЖК?
типа подкололи) я что ли мусор вывожу? это не моя проблема. Будним днем когда машины разъезжаются заезжай хоть бульдозером. А ночью мусоровозы не ездят. С парковками проблема везде, не только в Ирпене. Может хрущи по Щербакова не запаркованы, но ради придомового пространства я не готов переезжать в старый фонд.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 16 сер, 2023 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:41
общественное пространство, люди так себе представляют отдых. Вместе с тем там летом по выходным на главной Аллее оркестр играет джаз и классическую музыку, а в 100 метрах от туда футбольное поле, пляж и теннисный корт. Каждый выбирает тот вид отдыха, который ему нравится. Мангалы сейчас везде, зачем с этим ехать в парк непонятно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 16 сер, 2023 15:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:43
Amethyst , в Херсоні в моєму ЖК на закритій території прямо напроти підʼїзду примастирили мангал. А стіл для поїдання і розпивання безпосередньо підʼїзд винесли. Ото було цікаво!!!
Але зараз мало що змінилось: можливо бачили нещодавні фотки дитячого басейну біля підʼїзду в м. Херсон? Так це той самий підʼїзд)))
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:43
Bolt написав:
Сча подружка мамина с Киева в Бундес. Уезжает. Дочиюь с малым там уже год. На работу устроилась. В Киева немецкий инящ окончила, тож без проблем. С сыном до 12 лет должен кто-то находиться, Тож мать к себе позвала. Уже - 3 чела в Киеве. Квартира пустая.
Немного не понял
Полностью семья коренных киевлян дёргает в Дойч в прыймы а квартиру в Киеве продаёт или поджигает вместе с содержимым? Мужской пол 18+ без справки как у Бигора и Антея в их семье вообще есть?
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:49
rjkz
Коля вы планируете продавать свой АППС и царский кирпич в перспективе или будете ждать когда он развалится заброшенный от ветхости? Какие у вас планы на именно ВАШ бетон?
И как свежеприбывшим прикарпатцам сходу дают ипотеку? Может ещё и как Мицубиси у вас ниггерам лет так 25 назад напродавали по правилу "трёх нулей и владей"? Чтоб потом на торгах с выселением развести?
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:50
барабашов написав: Bolt написав:
Сча подружка мамина с Киева в Бундес. Уезжает. Дочиюь с малым там уже год. На работу устроилась. В Киева немецкий инящ окончила, тож без проблем. С сыном до 12 лет должен кто-то находиться, Тож мать к себе позвала. Уже - 3 чела в Киеве. Квартира пустая.
Немного не понял
Полностью семья коренных киевлян дёргает в Дойч в прыймы а квартиру в Киеве продаёт или поджигает вместе с содержимым? Мужской пол 18+ без справки как у Бигора и Антея в их семье вообще есть?
С квартирой пока непонятно. У неё ещё старшая дочь в Киеве живёт, пока будет присматривать за квартирой. Но младшая в Киеве работу не могла найти(учитель нем. языка не рассматриваем) В Бундесе около Дрездена фирма ей арендует квартиру за 350€.Так, что с жильём проблем нет. Правда ЗП 800-900€/мес(но работает не полный день)
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:01
Hotab написав:Amethyst
, в Херсоні в моєму ЖК на закритій території прямо напроти підʼїзду примастирили мангал. А стіл для поїдання і розпивання безпосередньо підʼїзд винесли. Ото було цікаво!!!
Але зараз мало що змінилось: можливо бачили нещодавні фотки дитячого басейну біля підʼїзду в м. Херсон? Так це той самий підʼїзд)))
ну окремий під'їзд сам під себе підлаштувався то це може і норм.
Але коли МОП повністю налаштован на особливий спосіб відпочинку (там і бухло і супутній антураж присутній) всі 2 вихидні на 100% і десь на 30% у будні, то це якось щось не так... Агаа, у сосновому лісі оркестр грає..під дзвін стаканів і матюги під вечір.. під кожним кустом!
І це пишу я, з любої Трої. Я тута у гамаку в парку слухав в травні соловейка між тревогами
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:02
vitaliiangel , кросіво. Не посперечаєшся.
А відгородитись як справжній «хазяїн» , там мабуть не можна? Я про фронтальну частину.
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