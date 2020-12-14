Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Amethyst написав:Агаа, у сосновому лісі оркестр грає..під дзвін стаканів і матюги під вечір.. під кожним кустом
площадь бучанского парка 52 Га. мне только пару раз хватило сил и терпения обойти его полностью. Нет там звона стаканов рядом с летним театром, для всего свои зоны и куча охранников. За распитие алкоголя в общественном месте предусмотрен админштраф. Бучанский парк последнее место куда бы я поехал бухать.
Zebra написав:полки супермаркетов ломятся от товара,
Чем хуже Бучи-Гостомеля-Ирпеня? Я без сарказма. По доезду в город наверное даже выигрышнее. 2 км до окружной.
Что касается цифры в 3.7 млн… Официально (с пропиской) меньше 3-х. Это значит что есть 700 тыс чел которых ничего не держит , которые при смене ситуации легко взяли чемоданы и перестали быть киевлянами, освободив огромные площади жилья. Ну и касательно метров на каждого члена. Джамшуты на асфальтоукладчике втроем в 20 метрах в общажке - сильно искривят статистику на человека.
700 тысяч никуда не испарятся. Уедут одни, приедут другие. Это столица. Джамшут для чего вкалывает, чтоб не выжить, а заработать и закрепиться. Таджиков в рашке официально на учёте 2.3 млн. Чуть ли не все взрослое трудовое население Таджикистана. Дома только дети, жены и старики получается.
Бум на рынке недвиги Киеве - вопрос времени, потому что в регионах цены уже обогнали 2008 год. А чё Киев пасет задних - ну хз, может ждунов больше.