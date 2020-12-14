ты шо это ж дизайн) там целый квартал с тупиком. в тупике детская площадка
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:08
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:12
Предложения реальных зарплат я вам привел, с начала войны рост приличный, как и с начала года, опережают рост ВВП.
Миф о том, что в Украине все пропало - просто миф - полки супермаркетов ломятся от товара, а на кассах очереди что приходится стоять ожидая 5-7 человек впереди.
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:16
площадь бучанского парка 52 Га. мне только пару раз хватило сил и терпения обойти его полностью. Нет там звона стаканов рядом с летним театром, для всего свои зоны и куча охранников. За распитие алкоголя в общественном месте предусмотрен админштраф. Бучанский парк последнее место куда бы я поехал бухать.
я вчера не смог купить лосось, разобрали.
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:21
700 тысяч никуда не испарятся. Уедут одни, приедут другие. Это столица.
Джамшут для чего вкалывает, чтоб не выжить, а заработать и закрепиться. Таджиков в рашке официально на учёте 2.3 млн. Чуть ли не все взрослое трудовое население Таджикистана. Дома только дети, жены и старики получается.
Бум на рынке недвиги Киеве - вопрос времени, потому что в регионах цены уже обогнали 2008 год. А чё Киев пасет задних - ну хз, может ждунов больше.
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