RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11156111571115811159
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:08

  Hotab написав:vitaliiangel , кросіво. Не посперечаєшся.
А відгородитись як справжній «хазяїн» , там мабуть не можна? Я про фронтальну частину.

ты шо это ж дизайн) там целый квартал с тупиком. в тупике детская площадка
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18775
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2182 раз.
Подякували: 3129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:12

  Феодал написав:
  Zebra написав:гранты наливают, зарплаты растут: https://www.work.ua/stat/salary/?time=year

то что вам дали подержать в руках деньги - не означает что вы стали богаче

Предложения реальных зарплат я вам привел, с начала войны рост приличный, как и с начала года, опережают рост ВВП.

Миф о том, что в Украине все пропало - просто миф - полки супермаркетов ломятся от товара, а на кассах очереди что приходится стоять ожидая 5-7 человек впереди.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12196
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1830 раз.
Подякували: 2645 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:16

  Amethyst написав:Агаа, у сосновому лісі оркестр грає..під дзвін стаканів і матюги під вечір.. під кожним кустом
площадь бучанского парка 52 Га. мне только пару раз хватило сил и терпения обойти его полностью. Нет там звона стаканов рядом с летним театром, для всего свои зоны и куча охранников. За распитие алкоголя в общественном месте предусмотрен админштраф. Бучанский парк последнее место куда бы я поехал бухать.
  Zebra написав:полки супермаркетов ломятся от товара,
я вчера не смог купить лосось, разобрали.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18775
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2182 раз.
Подякували: 3129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Hotab написав: , ми Ірпінь порівнюємо з іншим пригородом)
это некорректно. Ирпень разный. Вот это тоже Ирпень

Зображення
Зображення
Зображення

а есть такие локации где я стараюсь не бывать. К счастью их всего три.
Сміливо, по-своєму цікаво, але аж ніяк не вау. Імхо, звісно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33606
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 7809 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:21

  Hotab написав:vitaliiangel ,

настроили на выезде на Одессу, Гатное вроде.


Чем хуже Бучи-Гостомеля-Ирпеня? Я без сарказма.
По доезду в город наверное даже выигрышнее. 2 км до окружной.

Что касается цифры в 3.7 млн… Официально (с пропиской) меньше 3-х. Это значит что есть 700 тыс чел которых ничего не держит , которые при смене ситуации легко взяли чемоданы и перестали быть киевлянами, освободив огромные площади жилья.
Ну и касательно метров на каждого члена. Джамшуты на асфальтоукладчике втроем в 20 метрах в общажке - сильно искривят статистику на человека.

700 тысяч никуда не испарятся. Уедут одни, приедут другие. Это столица.
Джамшут для чего вкалывает, чтоб не выжить, а заработать и закрепиться. Таджиков в рашке официально на учёте 2.3 млн. Чуть ли не все взрослое трудовое население Таджикистана. Дома только дети, жены и старики получается.

Бум на рынке недвиги Киеве - вопрос времени, потому что в регионах цены уже обогнали 2008 год. А чё Киев пасет задних - ну хз, может ждунов больше.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12196
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1830 раз.
Подякували: 2645 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 11156111571115811159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2412, 2413, 2414
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24134 16212894
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 сер, 2023 10:57
Bolt
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309534
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5819
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1366)
16.08.2023 16:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.