Сміливо, по-своєму цікаво, але аж ніяк не вау. Імхо, звісно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:21
700 тысяч никуда не испарятся. Уедут одни, приедут другие. Это столица.
Джамшут для чего вкалывает, чтоб не выжить, а заработать и закрепиться. Таджиков в рашке официально на учёте 2.3 млн. Чуть ли не все взрослое трудовое население Таджикистана. Дома только дети, жены и старики получается.
Бум на рынке недвиги Киеве - вопрос времени, потому что в регионах цены уже обогнали 2008 год. А чё Киев пасет задних - ну хз, может ждунов больше.
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:32
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:48
Додано: Сер 16 сер, 2023 17:22
Нет планов пока.
Когда война закончится - будем посмотреть.
Сколько лет это продлится?
Прикарпатцы...папа с 2009 года в НЙ. Поехал за деньгОй, потому как у них работы нет от слова СОВСЕМ. Это я знаю и без него. Некоторые следят за моими допысами, конспектируют, они в курсе почему.
Посылал деньги в Украину, жена дом построила.
Обычная картина. Теперь деньги слать не надо.
С войной жена с сыном переехали в НЙ. Уже практически ровно год тут.
Пощла работат швеей. Ездит в Манхеттен на работу.
Выяснили для себя чудеса арихметики - если зарплаты 2 то скирдовать получается в несколько раз больше.
Собственно его зп я не знаю - субконтрактор, то есть работает или на узком профиле или контрактор отдает ему работу и головную боль, оставляя себе общение с клиентом и прибыль.
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