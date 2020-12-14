Додано: Сер 16 сер, 2023 17:22

барабашов написав: rjkz

Коля вы планируете продавать свой АППС и царский кирпич в перспективе или будете ждать когда он развалится заброшенный от ветхости? Какие у вас планы на именно ВАШ бетон?

И как свежеприбывшим прикарпатцам сходу дают ипотеку? Может ещё и как Мицубиси у вас ниггерам лет так 25 назад напродавали по правилу "трёх нулей и владей"? Чтоб потом на торгах с выселением развести? Коля вы планируете продавать свой АППС и царский кирпич в перспективе или будете ждать когда он развалится заброшенный от ветхости? Какие у вас планы на именно ВАШ бетон?И как свежеприбывшим прикарпатцам сходу дают ипотеку? Может ещё и как Мицубиси у вас ниггерам лет так 25 назад напродавали по правилу "трёх нулей и владей"? Чтоб потом на торгах с выселением развести?

Нет планов пока.Когда война закончится - будем посмотреть.Сколько лет это продлится?Прикарпатцы...папа с 2009 года в НЙ. Поехал за деньгОй, потому как у них работы нет от слова СОВСЕМ. Это я знаю и без него. Некоторые следят за моими допысами, конспектируют, они в курсе почему.Посылал деньги в Украину, жена дом построила.Обычная картина. Теперь деньги слать не надо.С войной жена с сыном переехали в НЙ. Уже практически ровно год тут.Пощла работат швеей. Ездит в Манхеттен на работу.Выяснили для себя чудеса арихметики - если зарплаты 2 то скирдовать получается в несколько раз больше.Собственно его зп я не знаю - субконтрактор, то есть работает или на узком профиле или контрактор отдает ему работу и головную боль, оставляя себе общение с клиентом и прибыль.