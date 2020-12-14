Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Чем хуже Бучи-Гостомеля-Ирпеня? Я без сарказма. По доезду в город наверное даже выигрышнее. 2 км до окружной.
Что касается цифры в 3.7 млн… Официально (с пропиской) меньше 3-х. Это значит что есть 700 тыс чел которых ничего не держит , которые при смене ситуации легко взяли чемоданы и перестали быть киевлянами, освободив огромные площади жилья. Ну и касательно метров на каждого члена. Джамшуты на асфальтоукладчике втроем в 20 метрах в общажке - сильно искривят статистику на человека.
700 тысяч никуда не испарятся. Уедут одни, приедут другие. Это столица. Джамшут для чего вкалывает, чтоб не выжить, а заработать и закрепиться. Таджиков в рашке официально на учёте 2.3 млн. Чуть ли не все взрослое трудовое население Таджикистана. Дома только дети, жены и старики получается.
Бум на рынке недвиги Киеве - вопрос времени, потому что в регионах цены уже обогнали 2008 год. А чё Киев пасет задних - ну хз, может ждунов больше.
барабашов написав:rjkz Коля вы планируете продавать свой АППС и царский кирпич в перспективе или будете ждать когда он развалится заброшенный от ветхости? Какие у вас планы на именно ВАШ бетон? И как свежеприбывшим прикарпатцам сходу дают ипотеку? Может ещё и как Мицубиси у вас ниггерам лет так 25 назад напродавали по правилу "трёх нулей и владей"? Чтоб потом на торгах с выселением развести?
Нет планов пока. Когда война закончится - будем посмотреть. Сколько лет это продлится? Прикарпатцы...папа с 2009 года в НЙ. Поехал за деньгОй, потому как у них работы нет от слова СОВСЕМ. Это я знаю и без него. Некоторые следят за моими допысами, конспектируют, они в курсе почему. Посылал деньги в Украину, жена дом построила. Обычная картина. Теперь деньги слать не надо. С войной жена с сыном переехали в НЙ. Уже практически ровно год тут. Пощла работат швеей. Ездит в Манхеттен на работу. Выяснили для себя чудеса арихметики - если зарплаты 2 то скирдовать получается в несколько раз больше. Собственно его зп я не знаю - субконтрактор, то есть работает или на узком профиле или контрактор отдает ему работу и головную боль, оставляя себе общение с клиентом и прибыль.
барабашов написав:rjkz Коля вы планируете продавать свой АППС и царский кирпич в перспективе или будете ждать когда он развалится заброшенный от ветхости? Какие у вас планы на именно ВАШ бетон? И как свежеприбывшим прикарпатцам сходу дают ипотеку? Может ещё и как Мицубиси у вас ниггерам лет так 25 назад напродавали по правилу "трёх нулей и владей"? Чтоб потом на торгах с выселением развести?
Нет планов пока. Когда война закончится - будем посмотреть. Сколько лет это продлится? Прикарпатцы...папа с 2009 года в НЙ. Поехал за деньгОй, потому как у них работы нет от слова СОВСЕМ. Это я знаю и без него. Некоторые следят за моими допысами, конспектируют, они в курсе почему. Посылал деньги в Украину, жена дом построила. Обычная картина. Теперь деньги слать не надо. С войной жена с сыном переехали в НЙ. Уже практически ровно год тут. Пощла работат швеей. Ездит в Манхеттен на работу. Выяснили для себя чудеса арихметики - если зарплаты 2 то скирдовать получается в несколько раз больше. Собственно его зп я не знаю - субконтрактор, то есть работает или на узком профиле или контрактор отдает ему работу и головную боль, оставляя себе общение с клиентом и прибыль.
Зараз на Прикарпатті, а тиждень тому на Закарпатті. Житло заброньовано у всіх з весни по вересень, багато обзіонював у різних місцях. Рівень цін - відповідність якості до вартості неадекватне. Здають чердаки без с/у по вартості готелю в Києві. Згадав кримчан, які від потоку туристів дужу зажралися свого часу, а після 2014 так заїлися в Одесі та обл. Бажання приїжджати більше немає, мабуть багато так вважають. Але гроші з усіх можливих послуг і товарів заробляють багато, заробіток мега цікавий. Про термінали та чеки не чули.
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
Hotab написав:Faceless , ми Ірпінь порівнюємо з іншим пригородом)
Больше всего нравится Украинка и Буча. Ирпень перестал нравится из-за застройки. Из Бучи проблемно ездить, а так норм, рекреационная зона. Украинка тоже норм, ехать немного дальше, но быстрее и веселее, можно на рейковом транспорті.