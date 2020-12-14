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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11155111561115711158
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Hotab написав: , ми Ірпінь порівнюємо з іншим пригородом)
это некорректно. Ирпень разный. Вот это тоже Ирпень

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а есть такие локации где я стараюсь не бывать. К счастью их всего три.
Сміливо, по-своєму цікаво, але аж ніяк не вау. Імхо, звісно
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:21

  Hotab написав:vitaliiangel ,

настроили на выезде на Одессу, Гатное вроде.


Чем хуже Бучи-Гостомеля-Ирпеня? Я без сарказма.
По доезду в город наверное даже выигрышнее. 2 км до окружной.

Что касается цифры в 3.7 млн… Официально (с пропиской) меньше 3-х. Это значит что есть 700 тыс чел которых ничего не держит , которые при смене ситуации легко взяли чемоданы и перестали быть киевлянами, освободив огромные площади жилья.
Ну и касательно метров на каждого члена. Джамшуты на асфальтоукладчике втроем в 20 метрах в общажке - сильно искривят статистику на человека.

700 тысяч никуда не испарятся. Уедут одни, приедут другие. Это столица.
Джамшут для чего вкалывает, чтоб не выжить, а заработать и закрепиться. Таджиков в рашке официально на учёте 2.3 млн. Чуть ли не все взрослое трудовое население Таджикистана. Дома только дети, жены и старики получается.

Бум на рынке недвиги Киеве - вопрос времени, потому что в регионах цены уже обогнали 2008 год. А чё Киев пасет задних - ну хз, может ждунов больше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:32

  Faceless написав:Сміливо, по-своєму цікаво, але аж ніяк не вау.
для вау Ирпень слишком дешёвый. Я бы сказал что он разнообразный но при этом доступный (в 2-3р дешевле киевских аналогов)
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:48

  Faceless написав:Софіївський дендропарк - 179,2га. Реально можна порівняти?
из которых 3/4 обычный лес. Класных локаций не сильно и много, а расстояния между ними ого ого.
  Faceless написав:Я мабуть вас здивую, але такі місця є й у Києві
Киев - столица, а Ирпень это шо.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:22

  барабашов написав:rjkz
Коля вы планируете продавать свой АППС и царский кирпич в перспективе или будете ждать когда он развалится заброшенный от ветхости? Какие у вас планы на именно ВАШ бетон?
И как свежеприбывшим прикарпатцам сходу дают ипотеку? Может ещё и как Мицубиси у вас ниггерам лет так 25 назад напродавали по правилу "трёх нулей и владей"? Чтоб потом на торгах с выселением развести?


Нет планов пока.
Когда война закончится - будем посмотреть.
Сколько лет это продлится?
Прикарпатцы...папа с 2009 года в НЙ. Поехал за деньгОй, потому как у них работы нет от слова СОВСЕМ. Это я знаю и без него. Некоторые следят за моими допысами, конспектируют, они в курсе почему.
Посылал деньги в Украину, жена дом построила.
Обычная картина. Теперь деньги слать не надо.
С войной жена с сыном переехали в НЙ. Уже практически ровно год тут.
Пощла работат швеей. Ездит в Манхеттен на работу.
Выяснили для себя чудеса арихметики - если зарплаты 2 то скирдовать получается в несколько раз больше.
Собственно его зп я не знаю - субконтрактор, то есть работает или на узком профиле или контрактор отдает ему работу и головную боль, оставляя себе общение с клиентом и прибыль.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  барабашов написав:rjkz
Коля вы планируете продавать свой АППС и царский кирпич в перспективе или будете ждать когда он развалится заброшенный от ветхости? Какие у вас планы на именно ВАШ бетон?
И как свежеприбывшим прикарпатцам сходу дают ипотеку? Может ещё и как Мицубиси у вас ниггерам лет так 25 назад напродавали по правилу "трёх нулей и владей"? Чтоб потом на торгах с выселением развести?


Нет планов пока.
Когда война закончится - будем посмотреть.
Сколько лет это продлится?
Прикарпатцы...папа с 2009 года в НЙ. Поехал за деньгОй, потому как у них работы нет от слова СОВСЕМ. Это я знаю и без него. Некоторые следят за моими допысами, конспектируют, они в курсе почему.
Посылал деньги в Украину, жена дом построила.
Обычная картина. Теперь деньги слать не надо.
С войной жена с сыном переехали в НЙ. Уже практически ровно год тут.
Пощла работат швеей. Ездит в Манхеттен на работу.
Выяснили для себя чудеса арихметики - если зарплаты 2 то скирдовать получается в несколько раз больше.
Собственно его зп я не знаю - субконтрактор, то есть работает или на узком профиле или контрактор отдает ему работу и головную боль, оставляя себе общение с клиентом и прибыль.
Зараз на Прикарпатті, а тиждень тому на Закарпатті. Житло заброньовано у всіх з весни по вересень, багато обзіонював у різних місцях. Рівень цін - відповідність якості до вартості неадекватне. Здають чердаки без с/у по вартості готелю в Києві. Згадав кримчан, які від потоку туристів дужу зажралися свого часу, а після 2014 так заїлися в Одесі та обл. Бажання приїжджати більше немає, мабуть багато так вважають. Але гроші з усіх можливих послуг і товарів заробляють багато, заробіток мега цікавий. Про термінали та чеки не чули.

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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:10

  Hotab написав:Faceless , ми Ірпінь порівнюємо з іншим пригородом)

Больше всего нравится Украинка и Буча. Ирпень перестал нравится из-за застройки. Из Бучи проблемно ездить, а так норм, рекреационная зона. Украинка тоже норм, ехать немного дальше, но быстрее и веселее, можно на рейковом транспорті.

Остальные городки не зашли
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:20

hume
Улицу Вокзальную или Привокзальную в Буче, где кацапам 26.02.22 устроили филиал "Грозного на Новый 95й год" отстроили хоть или как всегда, "ждите своей очереди за помощью"???
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 16 сер, 2023 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:21

  hume написав:Ирпень перестал нравится из-за застройки.
да Ирпень сильно испортили, по моей улице одни жк и заборы их закрытых территорий. Хочешь погулять - иди в парк или на набережную.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:24

  барабашов написав:hume
Улицу Вокзальную или Привокзальную в Буче, где кацапам 26.02.22 устроили филиал "Грозного на Новый 95й год" отстроили хоть или как всегда, "ждите своей очереди за помощью"???
со 4й минуты
vitaliiangel
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