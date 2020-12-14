Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliiangel написав:Не смотря на свой идеальный жк
То запаркована придомова, що не може навіть проїхати сміттєвоз чи пожежна, це - ідеальний ЖК?
типа подкололи) я что ли мусор вывожу? это не моя проблема. Будним днем когда машины разъезжаются заезжай хоть бульдозером. А ночью мусоровозы не ездят. С парковками проблема везде, не только в Ирпене. Может хрущи по Щербакова не запаркованы, но ради придомового пространства я не готов переезжать в старый фонд.
Чому хрущі без ремонту на Щербакова коштують, як новобуди з ремонтом в Ірпені?
Faceless написав:Сміливо, по-своєму цікаво, але аж ніяк не вау. Імхо, звісно
1. посмотрел одним глазом, супербюджетно, ни вылета ни свеса крыш нет, будет затекать фасад при любом дожде с вытекающими, фасад сайдинг неплохо смотрится только издалека на фото))) после всего увиденного смотреть внутри и тем более купить этот "шедевр" может только реальный ангел...
2. и кстати, может вы стартанете тематическую ветку про "архитектурные излишества" в Ирпене и перестанете загаживать ветку???