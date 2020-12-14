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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11156111571115811159
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/JkfdyOqcFS0
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:08

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Сміливо, по-своєму цікаво, але аж ніяк не вау.
для вау Ирпень слишком дешёвый. Я бы сказал что он разнообразный но при этом доступный (в 2-3р дешевле киевских аналогов)
]

Ірпінь дешевий, тому що це дальній спальний район Києва.
Витрачати щоденно на поїздки 3 години свого життя і 5-6 літрів бензину - задоволення на любителя.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Витрачати щоденно на поїздки 3 години свого життя і 5-6 літрів бензину

5-6л це 60-80 км по місту на сучасному авто (не гібриді), на гібриді ще більше - все-таки Ірпінь не так далеко :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:13

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:
  vitaliiangel написав:Не смотря на свой идеальный жк

То запаркована придомова, що не може навіть проїхати сміттєвоз чи пожежна, це - ідеальний ЖК?

типа подкололи) я что ли мусор вывожу? это не моя проблема. Будним днем когда машины разъезжаются заезжай хоть бульдозером. А ночью мусоровозы не ездят. С парковками проблема везде, не только в Ирпене. Может хрущи по Щербакова не запаркованы, но ради придомового пространства я не готов переезжать в старый фонд.

Чому хрущі без ремонту на Щербакова коштують, як новобуди з ремонтом в Ірпені?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:23

  Frant написав:Чому хрущі без ремонту на Щербакова коштують, як новобуди з ремонтом в Ірпені?
52куе хрущ 40м2 без ремонта на Щербакова? за них и 20куе дорого.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odno ... derIndex=0

а балкон 16м2 ты видел?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SnrrG.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:50

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Чому хрущі без ремонту на Щербакова коштують, як новобуди з ремонтом в Ірпені?
52куе хрущ 40м2 без ремонта на Щербакова? за них и 20куе дорого.

Люди платять 52 000 за 40 м2, і без проблем. Це Київ, а не Єпеня Єпенів.
Твої бажання на Кржн не впливають.

Так ти зрозуміла,чому хрущ в Києві без ремонта коштує,як новобуд в Єпенях з ремонтом?
Чи розжувати тобі, чому в Єпенях квартири коштують,як в райцентрах?(((

П.С. я за квартиру в Ірпені і 20 000 не дав би. Сумнівне придбання.
Для тих, хто не вміє рахувати гроші.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 22:18

  Hotab написав:Faceless , ми Ірпінь порівнюємо з іншим пригородом)

это реально ТЕМА ВЕТКИ в которой вы гадите???
может развлечетесь в другой???
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 16 сер, 2023 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 22:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Сміливо, по-своєму цікаво, але аж ніяк не вау. Імхо, звісно

1. посмотрел одним глазом, супербюджетно, ни вылета ни свеса крыш нет, будет затекать фасад при любом дожде с вытекающими, фасад сайдинг неплохо смотрится только издалека на фото)))
после всего увиденного смотреть внутри и тем более купить этот "шедевр" может только реальный ангел... :mrgreen:

2. и кстати, может вы стартанете тематическую ветку про "архитектурные излишества" в Ирпене и перестанете загаживать ветку???
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  #<1 ... 11156111571115811159
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