Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliiangel написав:Не смотря на свой идеальный жк
То запаркована придомова, що не може навіть проїхати сміттєвоз чи пожежна, це - ідеальний ЖК?
типа подкололи) я что ли мусор вывожу? это не моя проблема. Будним днем когда машины разъезжаются заезжай хоть бульдозером. А ночью мусоровозы не ездят. С парковками проблема везде, не только в Ирпене. Может хрущи по Щербакова не запаркованы, но ради придомового пространства я не готов переезжать в старый фонд.
Чому хрущі без ремонту на Щербакова коштують, як новобуди з ремонтом в Ірпені?
Faceless написав:Сміливо, по-своєму цікаво, але аж ніяк не вау. Імхо, звісно
1. посмотрел одним глазом, супербюджетно, ни вылета ни свеса крыш нет, будет затекать фасад при любом дожде с вытекающими, фасад сайдинг неплохо смотрится только издалека на фото))) после всего увиденного смотреть внутри и тем более купить этот "шедевр" может только реальный ангел...
2. и кстати, может вы стартанете тематическую ветку про "архитектурные излишества" в Ирпене и перестанете загаживать ветку???
Нові квартири в іпотеку під 7%: держава відкрила єОселю для всіх, хто не має житла
і, кому було відмовлено через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії
Програма доступного іпотечного кредитування єОселя отримала фінансування у повному обсязі. Про це повідомляє «Укрфінжитло».
Як зазначається, вже до кінця цього року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тис. українських родин. Ті ж, кому відмовили через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії.
За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, держава шукає можливості, аби максимально задовольнити попит українців на програму. «Ми побачили, наскільки великим попитом користується програма серед людей. Вони хочуть будувати своє життя в Україні, попри війну. Тому уряд з «Укрфінжитлом» знайшли можливості та залучили додаткові кошти на програму – як на відкритому фінансовому ринку, так і кредитні. Продовжуємо працювати, аби у майбутньому на цей напрям прийшли й міжнародні інвестиції», – зазначила Свириденко.
Податися на програму сьогодні можуть як представники окремих професій, так й громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців «Укрфінжитло» продовжить компенсовувати частину відсотків. Вони зможуть придбати квартиру під 3% річних на вторинному або первинному ринку. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.
Голова правління «Укрфінжитла» наголошує на змінах вимог до житла в умовах масової іпотеки під 7%.Відтак, позичальники можуть обрати квартиру у будинку не старшому трьох років на момент укладання договору, або такому, що будується. «Ми робимо наголос саме на первинний ринок нерухомості. Важливо, аби єОселя змогла дати економіці позитивний мультиплікативний ефект, а це можливо лише завдяки поштовху будівництва», – зазначив Євген Мецгер.