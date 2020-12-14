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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11157111581115911160>
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/JkfdyOqcFS0
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:08

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Сміливо, по-своєму цікаво, але аж ніяк не вау.
для вау Ирпень слишком дешёвый. Я бы сказал что он разнообразный но при этом доступный (в 2-3р дешевле киевских аналогов)
]

Ірпінь дешевий, тому що це дальній спальний район Києва.
Витрачати щоденно на поїздки 3 години свого життя і 5-6 літрів бензину - задоволення на любителя.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Витрачати щоденно на поїздки 3 години свого життя і 5-6 літрів бензину

5-6л це 60-80 км по місту на сучасному авто (не гібриді), на гібриді ще більше - все-таки Ірпінь не так далеко :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:13

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:
  vitaliiangel написав:Не смотря на свой идеальный жк

То запаркована придомова, що не може навіть проїхати сміттєвоз чи пожежна, це - ідеальний ЖК?

типа подкололи) я что ли мусор вывожу? это не моя проблема. Будним днем когда машины разъезжаются заезжай хоть бульдозером. А ночью мусоровозы не ездят. С парковками проблема везде, не только в Ирпене. Может хрущи по Щербакова не запаркованы, но ради придомового пространства я не готов переезжать в старый фонд.

Чому хрущі без ремонту на Щербакова коштують, як новобуди з ремонтом в Ірпені?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:23

  Frant написав:Чому хрущі без ремонту на Щербакова коштують, як новобуди з ремонтом в Ірпені?
52куе хрущ 40м2 без ремонта на Щербакова? за них и 20куе дорого.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/odno ... derIndex=0

а балкон 16м2 ты видел?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SnrrG.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:50

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Чому хрущі без ремонту на Щербакова коштують, як новобуди з ремонтом в Ірпені?
52куе хрущ 40м2 без ремонта на Щербакова? за них и 20куе дорого.

Люди платять 52 000 за 40 м2, і без проблем. Це Київ, а не Єпеня Єпенів.
Твої бажання на Кржн не впливають.

Так ти зрозуміла,чому хрущ в Києві без ремонта коштує,як новобуд в Єпенях з ремонтом?
Чи розжувати тобі, чому в Єпенях квартири коштують,як в райцентрах?(((

П.С. я за квартиру в Ірпені і 20 000 не дав би. Сумнівне придбання.
Для тих, хто не вміє рахувати гроші.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 22:18

  Hotab написав:Faceless , ми Ірпінь порівнюємо з іншим пригородом)

это реально ТЕМА ВЕТКИ в которой вы гадите???
может развлечетесь в другой???
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 16 сер, 2023 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 22:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Сміливо, по-своєму цікаво, але аж ніяк не вау. Імхо, звісно

1. посмотрел одним глазом, супербюджетно, ни вылета ни свеса крыш нет, будет затекать фасад при любом дожде с вытекающими, фасад сайдинг неплохо смотрится только издалека на фото)))
после всего увиденного смотреть внутри и тем более купить этот "шедевр" может только реальный ангел... :mrgreen:

2. и кстати, может вы стартанете тематическую ветку про "архитектурные излишества" в Ирпене и перестанете загаживать ветку???
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 23:29

налетай не скупись покупай живопись

Нові квартири в іпотеку під 7%: держава відкрила єОселю для всіх, хто не має житла

і, кому було відмовлено через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії

Програма доступного іпотечного кредитування єОселя отримала фінансування у повному обсязі. Про це повідомляє «Укрфінжитло».

Як зазначається, вже до кінця цього року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тис. українських родин. Ті ж, кому відмовили через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, держава шукає можливості, аби максимально задовольнити попит українців на програму. «Ми побачили, наскільки великим попитом користується програма серед людей. Вони хочуть будувати своє життя в Україні, попри війну. Тому уряд з «Укрфінжитлом» знайшли можливості та залучили додаткові кошти на програму – як на відкритому фінансовому ринку, так і кредитні. Продовжуємо працювати, аби у майбутньому на цей напрям прийшли й міжнародні інвестиції», – зазначила Свириденко.

Податися на програму сьогодні можуть як представники окремих професій, так й громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців «Укрфінжитло» продовжить компенсовувати частину відсотків. Вони зможуть придбати квартиру під 3% річних на вторинному або первинному ринку. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

Голова правління «Укрфінжитла» наголошує на змінах вимог до житла в умовах масової іпотеки під 7%. Відтак, позичальники можуть обрати квартиру у будинку не старшому трьох років на момент укладання договору, або такому, що будується. «Ми робимо наголос саме на первинний ринок нерухомості. Важливо, аби єОселя змогла дати економіці позитивний мультиплікативний ефект, а це можливо лише завдяки поштовху будівництва», – зазначив Євген Мецгер.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 07:51

  vitaliiangel написав:
Голова правління «Укрфінжитла» наголошує на змінах вимог до житла в умовах масової іпотеки під 7%. Відтак, позичальники можуть обрати квартиру у будинку не старшому трьох років на момент укладання договору, або такому, що будується. «Ми робимо наголос саме на первинний ринок нерухомості. Важливо, аби єОселя змогла дати економіці позитивний мультиплікативний ефект, а це можливо лише завдяки поштовху будівництва», – зазначив Євген Мецгер.

Вони кажуть, жителі всяких Крижополів чи Бердичивів (де за останні 30 років незалежності побудовано 1,5 новобудови) - їдьте нах в Польщу або здохніть, але дешевого кредиту вам не дамо.
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