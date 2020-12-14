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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11157111581115911160
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 08:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Найман прогнозує падіння цін на КРЖН
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Це той самий Найман котрий на жінкини гроші купив кавалірку в оренду і на весь ютуб розповідав яка це прибуткова інвестиція?

Прям дрім тім зібрався - не можу даже виділити когось з цього пантеону когось дійсно було б цікаво послухати.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:46

  striped написав:Це той самий Найман котрий на жінкини гроші купив кавалірку в оренду і на весь ютуб розповідав яка це прибуткова інвестиція?

Прям дрім тім зібрався - не можу даже виділити когось з цього пантеону когось дійсно було б цікаво послухати.

Соскіна не вистачає в цій кумпанії :mrgreen:
Faceless
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  #<1 ... 11157111581115911160
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