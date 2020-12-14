Найман прогнозує падіння цін на КРЖН
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Додано: Чет 17 сер, 2023 08:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Найман прогнозує падіння цін на КРЖН
Додано: Чет 17 сер, 2023 10:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Це той самий Найман котрий на жінкини гроші купив кавалірку в оренду і на весь ютуб розповідав яка це прибуткова інвестиція?
Прям дрім тім зібрався - не можу даже виділити когось з цього пантеону когось дійсно було б цікаво послухати.
Додано: Чет 17 сер, 2023 10:46
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