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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11157111581115911160
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 08:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Найман прогнозує падіння цін на КРЖН
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Це той самий Найман котрий на жінкини гроші купив кавалірку в оренду і на весь ютуб розповідав яка це прибуткова інвестиція?

Прям дрім тім зібрався - не можу даже виділити когось з цього пантеону когось дійсно було б цікаво послухати.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:46

  striped написав:Це той самий Найман котрий на жінкини гроші купив кавалірку в оренду і на весь ютуб розповідав яка це прибуткова інвестиція?

Прям дрім тім зібрався - не можу даже виділити когось з цього пантеону когось дійсно було б цікаво послухати.

Соскіна не вистачає в цій кумпанії :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 11:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
  striped написав:Це той самий Найман котрий на жінкини гроші купив кавалірку в оренду і на весь ютуб розповідав яка це прибуткова інвестиція?

Прям дрім тім зібрався - не можу даже виділити когось з цього пантеону когось дійсно було б цікаво послухати.

Соскіна не вистачає в цій кумпанії :mrgreen:


Я после просмотра наймана обычно делаю наоборот. Это ж нужно так молоть не в попад
beee
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 11:06

Faceless , скоро буде. Інсектарій відкриється, і принесе нам Соскіна на крилах.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:05

  vitaliiangel написав:
Нові квартири в іпотеку під 7%: держава відкрила єОселю для всіх, хто не має житла

і, кому було відмовлено через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії

Програма доступного іпотечного кредитування єОселя отримала фінансування у повному обсязі. Про це повідомляє «Укрфінжитло».

Як зазначається, вже до кінця цього року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тис. українських родин. Ті ж, кому відмовили через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, держава шукає можливості, аби максимально задовольнити попит українців на програму. «Ми побачили, наскільки великим попитом користується програма серед людей. Вони хочуть будувати своє життя в Україні, попри війну. Тому уряд з «Укрфінжитлом» знайшли можливості та залучили додаткові кошти на програму – як на відкритому фінансовому ринку, так і кредитні. Продовжуємо працювати, аби у майбутньому на цей напрям прийшли й міжнародні інвестиції», – зазначила Свириденко.

Податися на програму сьогодні можуть як представники окремих професій, так й громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців «Укрфінжитло» продовжить компенсовувати частину відсотків. Вони зможуть придбати квартиру під 3% річних на вторинному або первинному ринку. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

Голова правління «Укрфінжитла» наголошує на змінах вимог до житла в умовах масової іпотеки під 7%. Відтак, позичальники можуть обрати квартиру у будинку не старшому трьох років на момент укладання договору, або такому, що будується. «Ми робимо наголос саме на первинний ринок нерухомості. Важливо, аби єОселя змогла дати економіці позитивний мультиплікативний ефект, а це можливо лише завдяки поштовху будівництва», – зазначив Євген Мецгер.



таким чином, планується повштовх для будівництва,
а хтось поцікавився, чи є у таких сімей ще й 10-20 тис. уо. одразу на ремонт своєї нової оселі?
Genie
 
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  #<1 ... 11157111581115911160
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