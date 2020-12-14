Нові квартири в іпотеку під 7%: держава відкрила єОселю для всіх, хто не має житла



і, кому було відмовлено через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії



Програма доступного іпотечного кредитування єОселя отримала фінансування у повному обсязі. Про це повідомляє «Укрфінжитло».



Як зазначається, вже до кінця цього року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тис. українських родин. Ті ж, кому відмовили через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії.



За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, держава шукає можливості, аби максимально задовольнити попит українців на програму. «Ми побачили, наскільки великим попитом користується програма серед людей. Вони хочуть будувати своє життя в Україні, попри війну. Тому уряд з «Укрфінжитлом» знайшли можливості та залучили додаткові кошти на програму – як на відкритому фінансовому ринку, так і кредитні. Продовжуємо працювати, аби у майбутньому на цей напрям прийшли й міжнародні інвестиції», – зазначила Свириденко.



Податися на програму сьогодні можуть як представники окремих професій, так й громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців «Укрфінжитло» продовжить компенсовувати частину відсотків. Вони зможуть придбати квартиру під 3% річних на вторинному або первинному ринку. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.



Голова правління «Укрфінжитла» наголошує на змінах вимог до житла в умовах масової іпотеки під 7%. Відтак, позичальники можуть обрати квартиру у будинку не старшому трьох років на момент укладання договору, або такому, що будується. «Ми робимо наголос саме на первинний ринок нерухомості. Важливо, аби єОселя змогла дати економіці позитивний мультиплікативний ефект, а це можливо лише завдяки поштовху будівництва», – зазначив Євген Мецгер.