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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 сер, 2023 12:33
beee написав:Заехал в эпицентр на Братиславской. Сегодня не выходной.
На паркинге два свободных места, но для инвалидов.
За тележкой стоят ждут, пока освободится. За мной люди к машине шли .
Хватит рассказывать, что население уменьшается
Може там паркуються просто місцеві. Он, в Проспекті навіть після десятої вечора половина паркінгу зайнята, явно не відвідувачами і співробітниками ТЦ
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Faceless
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:40
Faceless написав: Bolt написав: maniachello написав:
и Охрименка
Кухара ще...
Він вже там, перший ж[/quote]
Не читал, но осуждаю)))
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:43
Faceless написав:
beee написав:Заехал в эпицентр на Братиславской. Сегодня не выходной.
На паркинге два свободных места, но для инвалидов.
За тележкой стоят ждут, пока освободится. За мной люди к машине шли .
Хватит рассказывать, что население уменьшается
Може там паркуються просто місцеві. Он, в Проспекті навіть після десятої вечора половина паркінгу зайнята, явно не відвідувачами і співробітниками ТЦ
Ага, а на кассах массовка. И тележки заныкали. Это всё происки госдепа, специально для форума)
На берековцах очередь на самокассу в пятницу была 20 минут
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beee
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:22
beee написав: Faceless написав:
beee написав:Заехал в эпицентр на Братиславской. Сегодня не выходной.
На паркинге два свободных места, но для инвалидов.
За тележкой стоят ждут, пока освободится. За мной люди к машине шли .
Хватит рассказывать, что население уменьшается
Може там паркуються просто місцеві. Он, в Проспекті навіть після десятої вечора половина паркінгу зайнята, явно не відвідувачами і співробітниками ТЦ
Ага, а на кассах массовка. И тележки заныкали. Это всё происки госдепа, специально для форума)
На берековцах очередь на самокассу в пятницу была 20 минут
ХЗ. Во Львове в сымый большой Эпик щаезжаешь. Только три кассы с продавцами работает и несколько самообслуги. Парковка может на четверть занята(от силы)
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Bolt
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:44
"Таких низьких цін вже НЕ буде!" >>>
Але чомусь в коментах люди не погоджуються...🤔
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