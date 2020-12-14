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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11158111591116011161
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Заехал в эпицентр на Братиславской. Сегодня не выходной.
На паркинге два свободных места, но для инвалидов.
За тележкой стоят ждут, пока освободится. За мной люди к машине шли .
Хватит рассказывать, что население уменьшается
Може там паркуються просто місцеві. Он, в Проспекті навіть після десятої вечора половина паркінгу зайнята, явно не відвідувачами і співробітниками ТЦ
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:40

  Faceless написав:
Bolt написав:
  maniachello написав:

и Охрименка

Кухара ще...
Він вже там, перший ж[/quote]
Не читал, но осуждаю)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
beee написав:Заехал в эпицентр на Братиславской. Сегодня не выходной.
На паркинге два свободных места, но для инвалидов.
За тележкой стоят ждут, пока освободится. За мной люди к машине шли .
Хватит рассказывать, что население уменьшается
Може там паркуються просто місцеві. Он, в Проспекті навіть після десятої вечора половина паркінгу зайнята, явно не відвідувачами і співробітниками ТЦ


Ага, а на кассах массовка. И тележки заныкали. Это всё происки госдепа, специально для форума)
На берековцах очередь на самокассу в пятницу была 20 минут
beee
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:22

  beee написав:
Faceless написав:
beee написав:Заехал в эпицентр на Братиславской. Сегодня не выходной.
На паркинге два свободных места, но для инвалидов.
За тележкой стоят ждут, пока освободится. За мной люди к машине шли .
Хватит рассказывать, что население уменьшается
Може там паркуються просто місцеві. Он, в Проспекті навіть після десятої вечора половина паркінгу зайнята, явно не відвідувачами і співробітниками ТЦ


Ага, а на кассах массовка. И тележки заныкали. Это всё происки госдепа, специально для форума)
На берековцах очередь на самокассу в пятницу была 20 минут

ХЗ. Во Львове в сымый большой Эпик щаезжаешь. Только три кассы с продавцами работает и несколько самообслуги. Парковка может на четверть занята(от силы)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:44

#будетількидорожчати?

"Таких низьких цін вже НЕ буде!" >>>

Але чомусь в коментах люди не погоджуються...🤔
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  #<1 ... 11158111591116011161
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