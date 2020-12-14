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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11159111601116111162
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 18:35

  Faceless написав:
Bolt написав:
  maniachello написав:и Охрименка

Кухара ще...
Він вже там, перший ж

А то всі дописувачі - типу "не читав но осуждаю" :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 18:36

  beee написав:
Faceless написав:
  striped написав:Це той самий Найман котрий на жінкини гроші купив кавалірку в оренду і на весь ютуб розповідав яка це прибуткова інвестиція?

Прям дрім тім зібрався - не можу даже виділити когось з цього пантеону когось дійсно було б цікаво послухати.

Соскіна не вистачає в цій кумпанії :mrgreen:


Я после просмотра наймана обычно делаю наоборот. Это ж нужно так молоть не в попад

А з чим конкретно не згодні?
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:25

  Успіх написав:Але чомусь в коментах люди не погоджуються...🤔

Звичайно не погоджуються, бо на кожного киянина припадає лише 18 квадратів житлової площі і мріють про халяву.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  cherchiltank написав:
  beee написав:Заехал в эпицентр на Братиславской. Сегодня не выходной.
На парковке два свободных места, но для инвалидов.
За тележкой стоят ждут, пока освободится. За мной люди к машине шли .
Хватит рассказывать, что население уменьшается

Кстати, эпицентр здесь полный ребрендинг начал. Видимо, совсем покупателей нет

Це єдиний епіцентр на Троєщині з невеликою парковкою

Тіки де Єпіцентр на Братиславській, а де Троєщина ...
Та поряд, навіть для багатьох киян Воскресенка та сама Троєщина
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:51

  adeges написав:таки здається є люди, готові платити за аналітику по КРЖН. аж дивно ) коли і якщо дійснт заплатять, напишу. це безперечно буде до росту )


Ми все ближче до росту, але грошей поки нема )
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:04

  Faceless написав:
pesikot написав:
  cherchiltank написав:Це єдиний епіцентр на Троєщині з невеликою парковкою

Тіки де Єпіцентр на Братиславській, а де Троєщина ...
Та поряд, навіть для багатьох киян Воскресенка та сама Троєщина

Ну десь так ...
Увесь лівий берег = Троєщина та ПОХ і все
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 17 сер, 2023 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  Faceless написав:
pesikot написав:[quote="5611269:cherchiltank"]Це єдиний епіцентр на Троєщині з невеликою парковкою

Тіки де Єпіцентр на Братиславській, а де Троєщина ...
Та поряд, навіть для багатьох киян Воскресенка та сама Троєщина

Ну десь так ...
Увесь лівий берег - Троєщина та ПОХ і все[/quote]
Ще лівобережка, лісовий, Бортничі і Красний хутір
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  #<1 ... 11159111601116111162
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