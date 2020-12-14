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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 сер, 2023 18:35
Faceless написав: Bolt написав: maniachello написав:
и Охрименка
Кухара ще...
Він вже там, перший ж
А то всі дописувачі - типу "не читав но осуждаю"
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Додано: Чет 17 сер, 2023 18:36
beee написав: Faceless написав: striped написав:
Це той самий Найман котрий на жінкини гроші купив кавалірку в оренду і на весь ютуб розповідав яка це прибуткова інвестиція?
Прям дрім тім зібрався - не можу даже виділити когось з цього пантеону когось дійсно було б цікаво послухати.
Соскіна не вистачає в цій кумпанії
Я после просмотра наймана обычно делаю наоборот. Это ж нужно так молоть не в попад
А з чим конкретно
не згодні?
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Додано: Чет 17 сер, 2023 19:25
Успіх написав:
Але чомусь в коментах люди не погоджуються...🤔
Звичайно не погоджуються, бо на кожного киянина припадає лише 18 квадратів житлової площі і мріють про халяву.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 19:32
pesikot написав: cherchiltank написав: beee написав:
Заехал в эпицентр на Братиславской. Сегодня не выходной.
На парковке два свободных места, но для инвалидов.
За тележкой стоят ждут, пока освободится. За мной люди к машине шли .
Хватит рассказывать, что население уменьшается
Кстати, эпицентр здесь полный ребрендинг начал. Видимо, совсем покупателей нет
Це єдиний епіцентр на Троєщині з невеликою парковкою
Тіки де Єпіцентр на Братиславській, а де Троєщина ...
Та поряд, навіть для багатьох киян Воскресенка та сама Троєщина
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Додано: Чет 17 сер, 2023 19:51
adeges написав:
таки здається є люди, готові платити за аналітику по КРЖН. аж дивно ) коли і якщо дійснт заплатять, напишу. це безперечно буде до росту )
Ми все ближче до росту, але грошей поки нема )
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Додано: Чет 17 сер, 2023 20:04
Faceless написав: pesikot написав: cherchiltank написав:
Це єдиний епіцентр на Троєщині з невеликою парковкою
Тіки де Єпіцентр на Братиславській, а де Троєщина ...
Та поряд, навіть для багатьох киян Воскресенка та сама Троєщина
Ну десь так ...
Увесь лівий берег = Троєщина та ПОХ і все
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 17 сер, 2023 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 20:04
pesikot написав: Faceless написав:
pesikot написав:[quote="5611269:cherchiltank"]Це єдиний епіцентр на Троєщині з невеликою парковкою
Тіки де Єпіцентр на Братиславській, а де Троєщина ...
Та поряд, навіть для багатьох киян Воскресенка та сама Троєщина
Ну десь так ...
Увесь лівий берег - Троєщина та ПОХ і все[/quote]
Ще лівобережка, лісовий, Бортничі і Красний хутір
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