Faceless написав: lel написав:
Hotab написав:cherchiltank , податки зараз беруть за великі хати? Чи так воно мертвонародженим і залишилось?
Хто є в реєстрі нерухомості - тому повинні приходити повідомлення ДПС про сплату податку за перевищення м.кв. За ставкою, затвердженою місцевою владою.
Але не всім приходить
Мені за земельну ділянку один раз, дуж давно, приходило повідомлення від ДПС про сплату податку
І все, повідомлень не було, але податки нараховували
Вже давно, раз на рік, відстежую сам, через сайт податкової. Сплачую