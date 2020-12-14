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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11160111611116211163
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:cherchiltank , податки зараз беруть за великі хати? Чи так воно мертвонародженим і залишилось?
Хто є в реєстрі нерухомості - тому повинні приходити повідомлення ДПС про сплату податку за перевищення м.кв. За ставкою, затвердженою місцевою владою.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

lel написав:
Hotab написав:cherchiltank , податки зараз беруть за великі хати? Чи так воно мертвонародженим і залишилось?
Хто є в реєстрі нерухомості - тому повинні приходити повідомлення ДПС про сплату податку за перевищення м.кв. За ставкою, затвердженою місцевою владою.
Але не всім приходить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:27

  Faceless написав:
lel написав:
Hotab написав:cherchiltank , податки зараз беруть за великі хати? Чи так воно мертвонародженим і залишилось?
Хто є в реєстрі нерухомості - тому повинні приходити повідомлення ДПС про сплату податку за перевищення м.кв. За ставкою, затвердженою місцевою владою.
Але не всім приходить

Мені за земельну ділянку один раз, дуж давно, приходило повідомлення від ДПС про сплату податку
І все, повідомлень не було, але податки нараховували

Вже давно, раз на рік, відстежую сам, через сайт податкової. Сплачую
pesikot
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