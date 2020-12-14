Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 сер, 2023 21:01
Hotab написав: cherchiltank , податки зараз беруть за великі хати? Чи так воно мертвонародженим і залишилось?
Хто є в реєстрі нерухомості - тому повинні приходити повідомлення ДПС про сплату податку за перевищення м.кв. За ставкою, затвердженою місцевою владою.
lel
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:13
lel написав: Hotab написав: cherchiltank , податки зараз беруть за великі хати? Чи так воно мертвонародженим і залишилось?
Хто є в реєстрі нерухомості - тому повинні приходити повідомлення ДПС про сплату податку за перевищення м.кв. За ставкою, затвердженою місцевою владою.
Але не всім приходить
Faceless
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:27
Faceless написав: lel написав: Hotab написав: cherchiltank , податки зараз беруть за великі хати? Чи так воно мертвонародженим і залишилось?
Хто є в реєстрі нерухомості - тому повинні приходити повідомлення ДПС про сплату податку за перевищення м.кв. За ставкою, затвердженою місцевою владою.
Але не всім приходить
Мені за земельну ділянку один раз, дуж давно, приходило повідомлення від ДПС про сплату податку
І все, повідомлень не було, але податки нараховували
Вже давно, раз на рік, відстежую сам, через сайт податкової. Сплачую
pesikot
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:49
Hotab написав: cherchiltank
, податки зараз беруть за великі хати? Чи так воно мертвонародженим і залишилось?
Беруть - але бази застарілі - в мене беруть за квартиру яку продав в 2004)
cherchiltank
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Додано: Чет 17 сер, 2023 22:38
Faceless написав: lel написав: Hotab написав: cherchiltank , податки зараз беруть за великі хати? Чи так воно мертвонародженим і залишилось?
Хто є в реєстрі нерухомості - тому повинні приходити повідомлення ДПС про сплату податку за перевищення м.кв. За ставкою, затвердженою місцевою владою.
Але не всім приходить
Потім штрафи придуть.
Хто не заплатив своєчасно.
Frant
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Додано: Чет 17 сер, 2023 22:51
Frant написав:
Потім штрафи придуть.
Хто не заплатив своєчасно.
Якщо нічого і не нараховували - не придуть. В них реальний бардак
Faceless
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Додано: Чет 17 сер, 2023 22:54
Щось подумалось... - може то наш пан Бееее сидить в помаранчевому кріслі?
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Додано: Чет 17 сер, 2023 22:56
beee написав:
Заехал в эпицентр на Братиславской. Сегодня не выходной.
На парковке два свободных места, но для инвалидов.
За тележкой стоят ждут, пока освободится. За мной люди к машине шли .
Хватит рассказывать, что население уменьшается
Бєєє, ти дрібний підтасовуч.
По заповненню однієї парковки - робити глобальні висновки про населення держави???
Про чисельність укро-населення можеш почитати тут:
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
Frant
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Додано: Чет 17 сер, 2023 23:02
Frant написав: beee написав:
Заехал в эпицентр на Братиславской. Сегодня не выходной.
На парковке два свободных места, но для инвалидов.
За тележкой стоят ждут, пока освободится. За мной люди к машине шли .
Хватит рассказывать, что население уменьшается
Бєєє, ти дрібний підтасовуч.
По заповненню однієї парковки - робити глобальні висновки про населення держави???
Про чисельність укро-населення можеш почитати тут:
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
А як новонароджені кількість яких знижується впливають на поточне доросле населення?
Від цього має стати менше автівок хозяїнів 1975-1985 років народження що паркуються біля Епіцентру чи створюють попит на КРЖН?
Zebra
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Додано: Чет 17 сер, 2023 23:06
Zebra
,
А як новонароджені кількість яких знижується впливають
Ну загалом сімʼя з двох дітей потребує більше метрів (і намагається їх купити) ніж сімʼя без дітей.
Hotab
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