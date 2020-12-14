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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11161111621116311164
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 00:14

  Hotab написав:Zebra ,

А як новонароджені кількість яких знижується впливають


Ну загалом сімʼя з двох дітей потребує більше метрів (і намагається їх купити) ніж сімʼя без дітей.

Сім'я без дітей або вільна людина має більше шансів купити квадратні метри, можливо. Тим не менше в Києві дітей народжувалося досить багато, загалом більше рази в півтора на жінку ніж по країні.
Zebra
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