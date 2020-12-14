Сім'я без дітей або вільна людина має більше шансів купити квадратні метри, можливо. Тим не менше в Києві дітей народжувалося досить багато, загалом більше рази в півтора на жінку ніж по країні.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 сер, 2023 00:14
Сім'я без дітей або вільна людина має більше шансів купити квадратні метри, можливо. Тим не менше в Києві дітей народжувалося досить багато, загалом більше рази в півтора на жінку ніж по країні.
|