Сім'я без дітей або вільна людина має більше шансів купити квадратні метри, можливо. Тим не менше в Києві дітей народжувалося досить багато, загалом більше рази в півтора на жінку ніж по країні.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 00:14
Сім'я без дітей або вільна людина має більше шансів купити квадратні метри, можливо. Тим не менше в Києві дітей народжувалося досить багато, загалом більше рази в півтора на жінку ніж по країні.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 05:31
Вы с Веее в разных Киевах живете.
У него снимают все по 100500 куе в месяц, готовы покупать по ценнику от балды поставленному, чтобы не взяли.
Очереди в Ёпе и драки у кассы.
Это он еще не хвастался длиной и потенцией.
Как в том анекдоте:
"....
Иностранец:
-А чем вы занимаетесь в свободное время?
Рабочий на советском заводе:
- 30 сантиметров.
Парторг завода:
-Кхе! Кхе!
Рабочий:
-...в диаметре!."
Додано: П'ят 18 сер, 2023 05:33
Додано: П'ят 18 сер, 2023 05:40
Как мне в году эдак 2017 рассказывали, в Реестр попадают объекты, по которым предпринимались какие-либо действия с 2013 года.
Остальные - тупо в бумажном виде в архиве, которые сидят 2 девочки, которые между кофе и покурить неторопливо вносят в Реестр. Думаю, эти "девочки" успеют стать бабушками, но так и не перелопатят половины архива.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 06:55
Не бардак, а просто працівникам податкової влом за ті копійчані ЗП, які вони отримують, лазити по рєєстрам, вираховувати зайві метри, та нараховували на них податок.У будь-якому разі, мені на будинок, ще нічого не приходило, відколи ввели цей податок. Яж не піду в податкову з питанням, чому мені податок на нерухомість не нараховують?!🤪
Востаннє редагувалось Bolt в П'ят 18 сер, 2023 07:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 07:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Колись, при регіоналах, прийшло грозне попередженя сплатити податок на нерухомість, без суми, без нерухомості. Зайшов в районну податкову. Захотіли- копії майже всіх документів і папочку швидкошивач. Для визначення бази оподаткування.
Пообіцяв, що принесу. Колись...
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