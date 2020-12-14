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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11161111621116311164
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 00:14

  Hotab написав:Zebra ,

А як новонароджені кількість яких знижується впливають


Ну загалом сімʼя з двох дітей потребує більше метрів (і намагається їх купити) ніж сімʼя без дітей.

Сім'я без дітей або вільна людина має більше шансів купити квадратні метри, можливо. Тим не менше в Києві дітей народжувалося досить багато, загалом більше рази в півтора на жінку ніж по країні.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 05:31

  cherchiltank написав:Що цікаво за останні 3 роки жодного разу в епіцентрі не мав проблем ні з тєлєжками ні з чергами, дивно)


Вы с Веее в разных Киевах живете.
У него снимают все по 100500 куе в месяц, готовы покупать по ценнику от балды поставленному, чтобы не взяли.
Очереди в Ёпе и драки у кассы.
Это он еще не хвастался длиной и потенцией.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 05:33

  Faceless написав:
pesikot написав:
  cherchiltank написав:Це єдиний епіцентр на Троєщині з невеликою парковкою

Тіки де Єпіцентр на Братиславській, а де Троєщина ...
Та поряд, навіть для багатьох киян Воскресенка та сама Троєщина


А...это Киев?
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 05:40

  Faceless написав:
  Frant написав:Потім штрафи придуть.
Хто не заплатив своєчасно.

Якщо нічого і не нараховували - не придуть. В них реальний бардак


Как мне в году эдак 2017 рассказывали, в Реестр попадают объекты, по которым предпринимались какие-либо действия с 2013 года.
Остальные - тупо в бумажном виде в архиве, которые сидят 2 девочки, которые между кофе и покурить неторопливо вносят в Реестр. Думаю, эти "девочки" успеют стать бабушками, но так и не перелопатят половины архива.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 06:55

  Faceless написав:
  Frant написав:Потім штрафи придуть.
Хто не заплатив своєчасно.

Якщо нічого і не нараховували - не придуть. В них реальний бардак

Не бардак, а просто працівникам податкової влом за ті копійчані ЗП, які вони отримують, лазити по рєєстрам, вираховувати зайві метри, та нараховували на них податок.У будь-якому разі, мені на будинок, ще нічого не приходило, відколи ввели цей податок. Яж не піду в податкову з питанням, чому мені податок на нерухомість не нараховують?!🤪
Востаннє редагувалось Bolt в П'ят 18 сер, 2023 07:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 07:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Колись, при регіоналах, прийшло грозне попередженя сплатити податок на нерухомість, без суми, без нерухомості. Зайшов в районну податкову. Захотіли- копії майже всіх документів і папочку швидкошивач. Для визначення бази оподаткування.
Пообіцяв, що принесу. Колись...
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