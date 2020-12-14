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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:28
cherchiltank написав: Proofy написав:
Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?
А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)
не насрать, а буитДорожать
Все факторы для роста
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:35
cherchiltank написав: Proofy написав:
Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?
А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)
Объекты КГС теперь заброшены как Башни Трои и "Элита-Центр"?
Кто их домучивать будет - объявили?
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:53
барабашов написав: cherchiltank написав: Proofy написав:
Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?
А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)
Объекты КГС теперь заброшены как Башни Трои и "Элита-Центр"?
Кто их домучивать будет - объявили?
Ймовірно ті, хто асфальт зараз кладе...
Дійсно цікаво, Київміськбуд зараз щось добудовує, є працюючи майданчики?
На форумі чарівного міста тиша, хтось намагається якісь петиції підписувати. А що з них толку якщо грошей нема, а повісити проблеми приватних інвесторів на платників податків в таких масштабах, занадто...
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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