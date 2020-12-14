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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11162111631116411165
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:28

  cherchiltank написав:
  Proofy написав:Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?

А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)

не насрать, а буитДорожать

Все факторы для роста
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:35

  cherchiltank написав:
  Proofy написав:Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?

А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)

Объекты КГС теперь заброшены как Башни Трои и "Элита-Центр"?
Кто их домучивать будет - объявили?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:53

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:
  Proofy написав:Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?

А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)

Объекты КГС теперь заброшены как Башни Трои и "Элита-Центр"?
Кто их домучивать будет - объявили?



Ймовірно ті, хто асфальт зараз кладе... :mrgreen:
Дійсно цікаво, Київміськбуд зараз щось добудовує, є працюючи майданчики?
На форумі чарівного міста тиша, хтось намагається якісь петиції підписувати. А що з них толку якщо грошей нема, а повісити проблеми приватних інвесторів на платників податків в таких масштабах, занадто...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Повісять на бюджет - половину вкрадуть половину достроково років через 5)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:24

  cherchiltank написав:Повісять на бюджет - половину вкрадуть половину достроково років через 5)

З яких радощів примхи приватних інвесторів оплачувати з бюджету???
Публіка ризикує своїми кровними.
Вкладає в новобуд на 3-4 роки під 100% прибутку.
Прибуток великий, і ризик великий.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:26

  Frant написав:
  cherchiltank написав:Повісять на бюджет - половину вкрадуть половину достроково років через 5)

З яких радощів примхи приватних інвесторів оплачувати з бюджету???
Публіка ризикує своїми кровними.
Вклалає в новобуд на 5 років під 100% прибутку.
Прибуток великий, і ризик великий.

ПДВ 20% куди пішло? Як хоче держава не мати відповідальності, має скасувати ці 20% на фактично інвестиції.
Zebra
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