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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:28
cherchiltank написав: Proofy написав:
Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?
А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)
не насрать, а буитДорожать
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:35
cherchiltank написав: Proofy написав:
Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?
А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)
Объекты КГС теперь заброшены как Башни Трои и "Элита-Центр"?
Кто их домучивать будет - объявили?
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:53
барабашов написав: cherchiltank написав: Proofy написав:
Дефолт Evergrande, который вызвал шок на рынке недвижимости Китая и нанес серьезный ущерб финансовой системе страны, произошел после того, как Пекин начал бороться с чрезмерными заимствованиями застройщиков в попытке обуздать стремительно растущие цены на жилье.
Тенденция однако. А что у нас?
А у нас Київміськбуд завалився - і всім насрать)
Объекты КГС теперь заброшены как Башни Трои и "Элита-Центр"?
Кто их домучивать будет - объявили?
Ймовірно ті, хто асфальт зараз кладе...
Дійсно цікаво, Київміськбуд зараз щось добудовує, є працюючи майданчики?
На форумі чарівного міста тиша, хтось намагається якісь петиції підписувати. А що з них толку якщо грошей нема, а повісити проблеми приватних інвесторів на платників податків в таких масштабах, занадто...
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:27
gonchik74 написав: Hotab написав:Zebra
,
А як новонароджені кількість яких знижується впливають
Ну загалом сімʼя з двох дітей потребує більше метрів (і намагається їх купити) ніж сімʼя без дітей.
Однаково потребують, що «сім’я з двох дітей», що «сім’я без дітей»)))
Ніт.
Как минимум моргу говорить за свою ситуацию.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:39
Voistov , серед моїх знайомих так само. Живе в своєму 1к новобудов сімʼя ойтішників без дітей, катають по Європам раз на 2 місяці, Х3 в салоні купили , думки про розширення є, але пізніше, коли буде потреба, коли сімʼя буде більша. А зараз їм в затишній 1к прекрасно.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:06
Voistov написав: gonchik74 написав:
Ну загалом сімʼя з двох дітей потребує більше метрів (і намагається їх купити) ніж сімʼя без дітей.
Однаково потребують, що «сім’я з двох дітей», що «сім’я без дітей»)))[/quote]
Ніт.
Как минимум моргу говорить за свою ситуацию.[/quote]
Я звернув увагу на описку пана Hotab)
Востаннє редагувалось gonchik74
в Суб 19 сер, 2023 05:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:09
gonchik74 , нарешті зрозумів ваш гумор про «сімʼю з двох дітей»))))
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:08
Максим пошли вместе воевать?
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Додано: Суб 19 сер, 2023 12:11
proftpd66 у Максима уже есть с кем воевать.
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